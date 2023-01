Samsung, tra i 5 migliori brand al mondo nel 2022: crescita a doppia cifra

Samsung è stata riconosciuta da Interbrand come uno dei migliori brand globali, posizionandosi nella top five della classifica Best Global Brands 2022. Ogni anno Interbrand annuncia i 100 migliori brand a livello mondiale e Samsung si conferma per il terzo anno consecutivo al quinto posto, registrando un valore pari a 87,7 miliardi di dollari e una crescita del 17% rispetto al 2021.

Il risultato è stato ottenuto grazie alle performance finanziarie di Samsung, nuovamente vicine ai livelli pre-pandemia e alla maggiore domanda di memoria dovuta all'aumento dell'utilizzo dei dati. Samsung è entrata per la prima volta nella top 10 nel 2012, piazzandosi in nona posizione, ed è riuscita a salire nella classifica ogni anno, raggiungendo il sesto posto nel 2017 e il quinto nel 2020.

«Samsung è riuscita a registrare, per due anni consecutivi, una crescita a due cifre del valore del suo marchio, grazie al sostegno dei nostri clienti in tutto mondo», ha dichiarato Yh Lee, Executive Vice President e Chief Marketing Officer di Samsung Electronics. «In cambio, l'intera azienda si impegnerà per offrire un'esperienza sempre migliore e più soddisfacente per i propri clienti».

I Best Global Brands di Interbrand sono identificati in base alla valutazione del valore di ciascun brand, che è il risultato di un'analisi completa delle prestazioni finanziarie dell'azienda, dell'influenza del marchio sugli acquisti dei consumatori e della sua competitività. Alla fine del 2021, Samsung ha unito la sua divisione Set creando la Device eXperience Division, per aumentare la sinergia tra i suoi prodotti e fornire un'esperienza di livello superiore ai propri clienti. Inoltre, il colosso tecnologico ha lanciato il Customer eXperience-Multi Device Experience Center, per rafforzare ulteriormente l'esperienza di connessione tra più dispositivi.

Oltre a queste misure, Samsung ha integrato SmartThings in tutte le sue categorie di prodotti, creando un ecosistema inclusivo e un'esperienza multi-dispositivo; smartThings consente, infatti, di sfruttare al meglio i dispositivi Samsung con una migliore integrazione con i prodotti di terze parti. Inoltre, è stato creato il Future Generation Lab, per promuovere conversazioni autentiche sulle attività della prossima generazione. Gli insight dell’iniziativa sono stati applicati ai prodotti e alle attività di marketing.

Grazie ad investimenti costanti, accanto a prodotti innovativi, basati sulle esperienze dei consumatori, lo sviluppo di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale, il 5G, l'automotive e la robotica, hanno contribuito in modo determinante alla crescita di Samsung.