Oppo enco buds 2 pro, audio eccellente e funzionalità smart personalizzabili

Oppo ha annunciato la disponibilità Enco Buds2 Pro, nuovi auricolari stereo senza fili che combinano un suono di alta qualità, resistenza e un’estetica fresca, incarnando la libertà del wireless.

Gli Enco Buds2 Pro sono dotati di driver extra large da 12,4 mm, che offrono un suono superiore per un’esperienza audio immersiva e di alta qualità. La membrana vibrante titanizzata offre una maggiore rigidità e una risposta istantanea migliore, e i suoni ad alta frequenza vengono riprodotti con una chiarezza eccellente, per un'esperienza di ascolto nitida e affidabile.

Quando si desidera un audio ottimizzato e sintonizzato alla perfezione, Enco Master Equaliser è la soluzione ideale. I tre profili audio Bilanciato, Basso e Audace, rendono Enco Buds2 Pro ancora più versatili: che si stia riproducendo musica hip hop, classica o ascoltando un audiolibro, basterà semplicemente cambiare profilo per aggiungere una nuova dimensione all’ascolto.

Quando Enco Buds2 Pro sono abbinati a uno smartphone Oppo, si attiva Dolby Atmos e Dirac Audio Tuner per ottimizzare ulteriormente l'audio.

È possibile, inoltre, personalizzare l'esperienza di ascolto in base al luogo in cui ci si trova o attivare un profilo adattivo in base a ciò che si sta riproducendo. In questo modo, gli in-ear offriranno un suono su misura, adatto a qualsiasi contesto.

Grazie al doppio microfono e all'algoritmo Ai Clear Call, Enco Buds2 Pro consentono conversazioni di qualità senza interruzioni o distrazioni. Essi sono dotati di driver da 12,4 mm e di doppi microfoni per una qualità audio e delle chiamate leader della categoria. Le informazioni del doppio microfono vengono analizzate per separare il rumore di fondo ed estrarre così voci umane cristalline, migliorando la chiarezza di ogni parola pronunciata. Ottimizzando la posizione dei microfoni sull'auricolare, Enco Buds2 Pro sono anche in grado di bloccare meglio il vento per generare un suono nitido.

Un altro vantaggio dell’unione dell’ingresso a doppio microfono e degli algoritmi di riduzione del rumore Ai delle cuffie contribuiscono alla salute ottimale dell'udito, permettendo di sentire chiaramente le telefonate senza dover aumentare il volume.

Progettate per migliorare ogni situazione, questi dispositivi hanno una vestibilità comoda, uno stile versatile e una durata elevata, ed entrambe le cuffie possono essere riposte in una custodia di ricarica dall'aspetto elegante. Ogni auricolare è sagomato in modo da aderire perfettamente all'orecchio e, con i suoi 4,3g, è praticamente impercettibile quando viene indossato. Il suo stelo arrotondato si distingue per l'equilibrio tra un look giocoso e un tocco geometrico, in grado di completare lo stile personale degli ascoltatori.

Con una resistenza alla polvere e all'acqua Ip55, Enco Buds2 Pro sono progettati per tenere il passo con gli allenamenti quotidiani e le escursioni nei giorni di pioggia. Disponibili nei colori Granite White e Graphite Black, sia la custodia sia le cuffie sono caratterizzate da una texture morbida al tatto e da un finish opaco che tiene lontane le impronte digitali. Grazie all'input tattile personalizzabile, è possibile controllare gli auricolari con un singolo, doppio, triplo tocco o una pressione prolungata, permettendo di saltare un brano o rispondere alle chiamate senza dover prendere in mano il telefono. Inoltre, grazie al Bluetooth 5.3, gli utenti godono di una riproduzione sincronizzata a bassa latenza di 94 ms, perfetta per il gioco e la visione di contenuti.

Enco Buds2 Pro permettono di ascoltare i propri brani preferti fino a 8 ore con una sola carica o telefonare fino a 4 ore ma, utilizzando la custodia di ricarica, la durata della batteria si estende fino a 38 ore di riproduzione musicale e 20 ore di chiamate. Essi sono disponibili al prezzo di 49,99 euro su Oppo Store, Amazon e presso i principali rivenditori di prodotti elettronici.