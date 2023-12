Oppo, promozioni per Natale: il regalo è sempre più tech

Con il Natale oramai alle porte, Oppo propone una serie di device del suo ecosistema per rendere uniche e speciali queste festività natalizie. Fino al 25 dicembre, su Oppo Store saranno attive delle promozioni vantaggiose per scegliere il regalo tech più adatto alle nostre esigenze.

Per coloro che ricercano un design sottile e leggero con un tocco premium, i nuovi device della Serie Reno10, Reno10 Pro e Reno10, sono disponibili rispettivamente al prezzo di 479,99 e 359,99 euro. Regalando uno di questi smartphone si offrirà un potente strumento creativo per catturare e condividere momenti indimenticabili con stile e precisione.



Anche il rinomato Find N2 Flip sarà disponibile al prezzo di 999,99 euro, perfetto per gli amanti della moda e per chi desidera distinguersi.

Disponibile nei raffinati colori Moonlit Purple e Astral Black, questo dispositivo si differenzia per la sua estetica premium. Ma non è solo una questione di stile: Find n2 Flip offre anche praticità, grazie allo schermo esterno da 3,26 pollici che consente di utilizzare il telefono senza aprirlo.

Per i più attenti al rapporto qualità-prezzo, Oppo A98, lo smartphone che garantisce un’ottima performance a partire dalla batteria da 5000 mAh, fino alla fotocamera Ai da 64mp e alla memoria con uno spazio di archiviazione da 256gb con possibilità di espanderla tramite una micro-sd da 1Tb, è disponibile a 279,99 euro.

Anche il nuovissimo Pad2 diventa il regalo perfetto non solo per gli stacanovisti che hanno bisogno di un alleato per rendere le proprie giornate lavorative più smart, ma anche per tutti coloro che ricercano uno strumento per poter vedere film e serie Tv natalizi comodamente in qualsiasi luogo. Fino al 25 dicembre questo device è disponibile a 549,99 euro.

Se il regalo invece è per un’amante della musica, si potranno acquistare i nuovissimi Enco Air3i, gli auricolari che garantiscono una qualità audio eccellente, al prezzo di soli 44,99 euro. Invece, per coloro che cercano un accessorio ma al tempo stesso un personal trainer a portata di polso, Oppo propone Band Style, disponibile al prezzo di 24,99 euro.

Ma non è finita qui! Fino al 22 dicembre, ogni giorno dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 20:00 alle ore 24:00, saranno attive anche delle offerte lampo su dispositivi IoT selezionati e accessori. I prodotti in promozione durante le offerte lampo avranno prezzi a partire da 1,99 euro. Inoltre, all’acquisto di uno smartphone, si avrà anche la possibilità di scegliere fino a un massimo di due dispositivi IoT a scelta con unosconto del 40%. Infine, per rendere queste festività ancora più speciali, iscrivendosi alla newsletter entro il 25 dicembre, Oppo invierà un pacchetto di coupon natalizi, tra cui un buono sconto del valore massimo di 50 euro.