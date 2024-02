Synology BeeStation: il cloud per tutti, in pochi minuti

Synology ha annunciato il lancio di BeeStation, una novità che va ad aggiungersi alla linea di prodotti del brand per l'archiviazione cloud. Con BeeStation, le operazioni di backup, gestione e condivisione dei file sono possibili per qualsiasi persona, indipendentemente dalle competenze e dallo stile di vita, non richiedono costi di registrazione e offrono massimo controllo sui dati personali.

Con la BeeStation è possibile avviare un cloud personale in pochi minuti. Grazie ad un hard disk di 4Tb integrato, c’è ampio spazio per documenti di lavoro, file personali, foto e video. Basta inquadrare un codice Qr e collegare i cavi necessari, per avere un cloud personale in pochi minuti. Le applicazioni per mobile, desktop e web a corredo, offrono un'esperienza fluida per la gestione dei contenuti archiviati e consentono l’accesso ovunque ci si trovi, con la stessa comodità dei servizi cloud più popolari. Tutto questo, nel pieno rispetto della privacy delle persone, senza che siano necessarie né particolari competenze It né specifiche conoscenze di rete. I backup automatici di foto e video da dispositivi iOs e Android permettono di conservare al sicuro i ricordi più importanti. In più, l'organizer di foto, basato su Ia, semplifica l'attività di gestione dell'intera libreria fotografica, rendendo più facile che mai trovare e condividere specifici album o immagini tramite il riconoscimento di persone e oggetti.

Le funzioni avanzate di BeeStation includono la possibilità di eseguire il backup dei file da Google Drive, Microsoft OneDrive, Dropbox e le unità Usb connesse, per garantire sempre la disponibilità di una copia dei dati importanti. BeeStation sarà disponibile in Italia dal prossimo marzo sul sito ufficiale di Synology e tramite partner e rivenditori ufficiali. Attendiamo di sapere dal brand i prezzi del dispositivo.