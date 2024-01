Dell, portatili Xps con nuove dimensioni, prestazioni elevate e processori Intel Core Ultra

Dell ha rinnovato la sua futuristica linea di notebook Xps con due nuovi formati da 16 e 14 pollici, e proponendo una rivisitazione del 13 pollici. I nuovi design adottano un approccio minimalista e sono realizzati utilizzando l’alluminio lavorato Cnc e il Gorilla Glass 3, con colori tono su tono (Graphite e Platinum). Essi presentano una serie di funzioni touch che consentono di passare facilmente dai tasti multimediali a quelli di funzione, un touchpad in vetro e tasti più grandi che garantiscono una esperienza d’uso comoda e fluida ad ogni pressione dei tasti.

Tutti sono dotati di pannelli InfinityEdge con opzioni Oled touch, frequenze di aggiornamento variabili, opzioni ad alta risoluzione e Dolby Vision. Il nuovo portfolio offre un'esperienza audio di primissimo piano, grazie al design dei quattro altoparlanti, al supporto per l'audio immersivo Dolby Atmos e al surround stereo 3d di MaxxAudio Pro di Waves. Inoltre, la nuova webcam intelligente Fhd 1080p garantisce videochiamate ad alta qualità. La lineup offre inoltre nuove funzionalità Ai-enabled, con i processori Intel Core Ultra e le esperienze offerte da Windows 11. Questo permette di migliorare la creatività e la produttività, garantendo al contempo prestazioni migliori e una maggiore durata della batteria (tutti i portatili Xps sono dotati di ExpressCharge per ricaricarla fino all'80% in soli 60 minuti).

Dell è stata pioniera nella progettazione di cornici strette per ridurre al minimo l'ingombro e massimizzare le dimensioni dello schermo. I nuovi coinvolgenti schermi da 16 e 14 pollici offrono una maggiore portabilità e pongono l'accento sulle prestazioni e sul design. L'Xps 16, il modello di punta della gamma, vanta prestazioni elevate per carichi di lavoro complessi. Grazie ai più recenti processori Intel Core Ultra e alle Gpu Nvidia Geforce Rtx (fino alla GeForce Rtx 4070), l’Xps è il laptop più potente, con fino a 80w di prestazioni sostenute. Ideale per chi esegue applicazioni impegnative, sia che si tratti di editing di video o di testare l'ultimo software Ai, l'esperienza sarà fluida e veloce, assicurano da Dell.

Combinando prestazioni, design e portabilità, l'Xps 14 è un'ottima opzione per chi necessita di lavorare ovunque; più leggero del 21% rispetto al gemello da 16 pollici, offre comunque prestazioni eccellenti per le attività più impegnative. Grazie alle Gpu Nvidia Geforce Rtx opzionali (fino alla GeForce Rtx 4050), è possibile modificare e riprodurre video ad alta risoluzione senza problemi. La lunga durata della batteria, inoltre, ne fa un portatile raffinato. Entrambi i laptop sono sistemi validati da Nvidia Studio3, adatti ad esempio per il rendering 3d, l'editing video e live streaming, ed offrono l'accesso esclusivo alla suite di strumenti e servizi Studio Ai-powered e garantiscono una maggiore stabilità con i driver Nvidia Studio.

Con un peso di poco più di 1 kg, l’Xps è un portatile molto sottile e leggero. Esso offre tre nuove opzioni di display tra cui scegliere (inclusi Fhd+, Qhd+ Touch e 3k+ Oled touch) per offrire un'esperienza visiva versatile, adatta alla produttività quotidiana e alla creazione di contenuti ad alta risoluzione. L'Xps 13 invece, è il device multitasking ideale per conciliare scuola, lavoro, progetti personali o intrattenimento.

Il nuovo portfolio Xps, basato su processori Intel Core Ultra, dispone di un motore di accelerazione Ai integrato con l'aggiunta di una Npu (unità di elaborazione neurale), per non affidarsi esclusivamente alla Cpu o alla Gpu nell'elaborazione e nelle prestazioni. Tutti i portatili, inoltre, sono dotati di Copilot in Windows 11, che sfrutta le funzionalità dell'intelligenza artificiale per rendere le attività quotidiane più semplici e veloci.

In tema di sostenibilità, la nuova famiglia Xps presenta il più alto livello di materiali sostenibili e, per la prima volta, è progettata con alluminio riciclato e alluminio a basse emissioni ricavato da una fonte di energia rinnovabile. Ciò riduce il carbon footprint di questo materiale fino all'89%. Realizzato con il 100% di contenuto riciclato o rinnovabile, l'imballaggio utilizzato per proteggere i computer portatili Xps contribuisce al raggiungimento degli ambiziosi Obiettivi di Sostenibilità di Dell per il 2030. In tale contesto, gli Xps sono anche registrati Epeat Gold ed sono conformi ai nuovi e rigorosi criteri climatici di Epeat per ottenere la designazione Epeat Climate+.

Attendiamo da Dell la disponibilità dei devices in Italia i cui prezzi, secondo la configurazione, varieranno da 1.200 a 1.900 circa.