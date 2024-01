Zenbook 14 Oled, ultraportatile di Asus con Intel Core 9 potenziato da Ai

Asus ha annunciato Zenbook 14 Oled, un portatile ultracompatto dal design premium, che va a inserirsi nella serie Zenbook Classic. L'elegante notebook è l'ultimo portatile Intel Evo Edition che porta la raffinatezza a un livello completamente nuovo. Esso offre una mobilità senza compromessi, grazie al suo design elegante, leggero e robusto interamente in metallo e alla sua batteria da 75Wh a lunga durata. Con uno spessore di 14,9mm e un peso di 1,2 kg, l'elegante chassis è più compatto di circa il 10% rispetto alla generazione precedente. La batteria, appositamente progettata, supporta fino al 20% di cicli di ricarica in più rispetto ai modelli precedenti, contribuendo a massimizzare la durata del portatile ed un’autonimia fino a 15 ore per una produttività che dura tutto il giorno. Usb-C Easy Charge semplifica la ricarica da qualsiasi adattatore usb-c, presa di corrente o power bank.

Zenbook 14 Oled è un laptop Intel Evo Edition dotato di processori Intel Core Ultra 9 con Ai di alto livello e grafica Intel Arc integrata.

I processori Intel includono un motore dedicato che aiuta a sbloccare le esperienze Ai, offrono un livello superiore di grafica immersiva e consentono un'elaborazione ad alte prestazioni e basso consumo, in modo che le persone possano lavorare, giocare e creare per lunghi periodi senza necessità di ricaricare. In combinazione con l'archiviazione Ssd ultraveloce fino a 1Tb, la Ram da 32Gb e il wifi 6e consentiranno processi più rapidi, aumentando la produttività complessiva del device.

Il display ultravivido 3k (2880x1800) Asus Lumina Oled 120Hz rende ogni momento incredibile, con una luminosità fino a 600 nit, un rapporto di aspetto 16:10 adatto al web e un rapporto schermo/corpo dell'87%. La sincronizzazione adattiva regola automaticamente la frequenza di aggiornamento per una visione sempre fluida. Nonostante il suo form factor ultracompatto, questo Zenbook include una serie completa di porte i/o ad alta velocità di dimensioni standard, tra cui due porte Thunderbolt 4, Usb 3.2 Gen 1 Type-A, Hdmi 2.1 (Tmds) e un comodo jack audio da 3,5 mm.

Zenbook 14 Oled è stato progettato incorporando una serie di funzionalità avanzate pensate per migliorare lo stile di vita mobile. Qualunque cosa si stia ascoltando, il suono potente e cristallino fornito dai nuovi altoparlanti super-lineari, dall'amplificatore intelligente e dall'Asus Audio Booster nel sistema audio certificato Harman Kardon regalerà alle orecchie un piacere unico con il suono multidimensionale Dolby Atmos. Quando si avvicinano le ore notturne, la nuova tastiera silenziosa Asus ErgoSense riduce al minimo le distrazioni acustiche, offrendo al contempo un'esperienza di digitazione estremamente confortevole, grazie ai copritasti bombati e alla corsa ergonomica dei tasti. infine, per tutelare la privacy, la fotocamera Fhd Ir è dotata di un otturatore fisico e offre un'esperienza di videoconferenza superlativa, grazie alla cancellazione del rumore Ai e ai miglioramenti video integrati per un audio cristallino e video nitidi.

Con questo dispositivo, Asus mira anche a ridurre al minimo l'impatto ambientale, dall'utilizzo dei materiali alla produzione, fino all'assemblaggio, all'utilizzo e alla fine del ciclo di vita. La carbon footprint, secondo quanto dichiarato del produttore, è stata ridotta, incorporando fino al 50% di materiali riciclati post-consumo (Pcr) e progettando un imballaggio eco-consapevole, riciclabile al 100%. inolytre, Zenbook 14 Oled supera del 50% lo standard di efficienza energetica Energy Star.

Il notebook (modello ux3405) è disponibile su Asus eshop e presso Unieuro al prezzo di 1.399 euro con configurazione Intel Core Ultra 7, 16Gb di Ram e Ssd da 1Tb.