Asus Vivobook Pro 15 Oled e Vivobook S series, potenti, eleganti e facili da usare

Alla recente edizione del Ces 2024 Asus ha presentato, tra le altre novità, l'aggiornamento della serie Vivobook, con una lineup con Vivobook Pro 15 Oled e la serie Vivobook S.

Vivobook Pro 15 Oled offre creatività e gaming veloci con componenti all'avanguardia: fino a un processore Intel Core 9 Ultra con un motore Npu Ai integrato, Gpu NvidiaA GeForce Rtx 4060 con uno switch Mux a bassa latenza, 24Gb di Ram Ddr5 e un Ssd Nvme da 2Tb. Esso vanta, inoltre, la tecnologia avanzata di raffreddamento Asus IceCool Pro, con soluzioni termiche volte a mantenere fresche le temperature interne. Il display 16:9 è un Oled Lumina 3k da 120Hz con colori vivaci e un tempo di risposta di 0,2 ms.

Vivobook Pro 15 Oled include anche molte funzionalità user-friendly, come la manopola virtuale DialPad, le funzionalità di sicurezza della fotocamera AiSense e la tecnologia di cancellazione del rumore supportata da Intelligenza Artificiale, per un audio più chiaro durante le videocall. Tra le cararatteristiche maggiormente in evidenza, il possiede una connettività completa grazie a wifi 6e, Thunderbolt 4, porte Usb-c e Type-A e Hdmi 2.1.

I Vivobook serie S invece, sono laptop della serie Intel Evo Edition eleganti, potenti e leggeri. Con display da 14, 15.6 e 16 pollici, essi sono in grado di offrire un'esperienza definitiva per chi cerca produttività in movimento e intrattenimento istantaneo, con opzioni di colore moderne e un'estetica minimalista di alto livello, che li rendono la scelta perfetta per chi è in cerca di mobilità e prestazioni bilanciate. Le edizioni Intel Evo Vivobook S 14/15/16 (s5406 / s5506 / s5606) sono alimentate dai processori Intel Core Ultra, con un Tdp fino a 45 watt e un'unità di elaborazione neurale integrata (la Npu Intel Ai Boost) che fornisce accelerazione efficiente per le moderne applicazioni basate su Intelligenza artificiale. Le versioni Amd, Vivobook S 14/15/16 Oled (m5406 / m5506 / m5606), sono dotate di processori Amd Ryzen 8040 Series con scheda grafica Amd Rdna 3, vantano un Tdp fino a 45 watt e accelerazione Ryzen Ai integrata per prestazioni efficienti nelle moderne applicazioni di Intelligenza Artificiale. Tutti i laptop della serie Vivobook S dispongono di un tasto Copilot dedicato, che consente di immergersi con un solo tocco negli strumenti alimentati dall'intelligenza artificiale di Windows 11. I Vivobook S dispongono anche di una funzione per l’allocazione di memoria, che consente di personalizzare la capacità di memoria allocata alla integrated Gpu, fino a un massimo di 8Gb, per migliorare le prestazioni delle applicazioni di gioco e di intelligenza artificiale. Le immagini realistiche sono assicurate dai display top di gamma Lumina Oled con risoluzioni fino a 3.2k (s5606 / m5606) e frequenza di aggiornamento di 120Hz, il 100% di gamma Dci-p3 e la certificazione DisplayHdr True Black 600. La tastiera ErgoSense, elegante e confortevole, ora dispone di retroilluminazione Rgb personalizzabile e non manca un touchpad ErgoSense extra large. Come per tutti i modelli Vivobook, la user experience è prioritaria: cerniera apribile a 180°, fotocamera Ir con chiusura fisica, una completa serie di porte i/o e audio Dolby Atmos coinvolgente grazie ai potenti altoparlanti stereo certificati Harman Kardon. Questi modelli Vivobook sono pronti per affrontare lunghe giornate lontani dal caricabatteria, in virtù di una lunga autonomia lunga ed una ricarica rapida.

Asus infine, per quanto riguarda i notebook consumer, ha svelato lo Zenbook 14 Oled (ux3405 / um3406), un laptop ultra-portatile premium, alimentato da processori Intel o Amd. Zenbook 14 Oled presenta il processore di punta Intel Core Ultra 9 e scheda grafica Intel Arc, o i più recenti processori Amd Ryzen 8040 Series con scheda grafica Amd Rdna 3, a seconda della versione. Entrambe le piattaforme di processori, incorporano le più recenti tecnologie nell'accelerazione hardware dedicata all'intelligenza artificiale, con Ai engine che ottimizza le prestazioni e l'efficienza energetica. Con un peso di 1,2 kg e uno spessore di 14,9 mm, questo Zenbook è un campione di eleganza, con una sorprendente autonomia grazie alla batteria da 75Wh e una connettività veloce tramite tutte le porte i/o essenziali, tra cui due Thunderbolt 4 (ux3405) o Usb4 (um3406), Usb 3.2 Gen 1 Type-A, Hdmi 2.1 (tmds) e una presa audio da 3,5 mm.

Un'esperienza audiovisiva coinvolgente è fornita dal vivace display Lumina Oled 3k da 120 Hz e dai nuovi potenti altoparlanti super lineari. Inoltre, non mancano il login tramite riconoscimento facciale, una fotocamera Ir Fhd con copertura fisica per la privacy e una nuova tastiera silenziosa ErgoSense con un ampio touchpad ErgoSense. Il nuovo design garantisce una maggiore sostenibilità, con l'ampio utilizzo di materiali riciclati sia per il laptop sia per il suo imballaggio; i test di robustezza di grado militare massimizzano la durata del dispositivo.