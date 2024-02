Instagram, nasce la nuova «Friend Map»: la mappa per condividere la propria posizione

Meta si sta evolvendo e non ha minimamente intenzione di fermarsi. Dopo le sperimentazioni sull'intelligenza artificiale, la nascita di Threads nel tentativo di fare concorrenza al colosso X di Elon Musk e il miglioramento continuo della fruibilità dei social in modo da renderli facili e veloci a tutti, Meta sta sviluppando nuove funzionalità per le sue piattaforme che la stanno avvicinando sempre di più all'approccio avuto da Snapchat qualche anno fa.

Un portavoce di Meta ha raccontato alla rivista specialistica TechCrunch le nuove funzionalità che verranno acquisite da Instagram e che interesseranno la nascita di una «Friend Map» ispirata alla «Snap Map» già sperimentata da Snapchat. Gli utenti potranno scegliere di condividere la loro posizione con tutti i loro follower o solamente con gli amici più stretti, prevedendo anche una modalità «Ghost» che aiuterebbe a nascondere la propria localizzazione.

Secondo quanto dichiarato dal portavoce di Meta, la nuova funzionalità, seguendo il modello Google Maps, fornirà anche informazioni riguardo i luoghi nei quali gli utenti si trovano o condividono con la propria platea.