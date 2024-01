Honor X7b e Honor X8b, ​due nuovi devices in arrivo

Honor ha annunciato l’arrivo di due nuovi smartphone che con le loro funzionalità offriranno un'eccellente user experience: si tratta dell’x7b, un telefono sempre connesso e l’x8b per scatti sempre perfetti.

Honor X7b

Dotato di una batteria ultra-grande da 6000mAh, questo smartphone ha ottenuto il riconoscimento Dxomark Battery Gold Label, che certifica un utilizzo della batteria per 3 giorni con una singola ricarica, le prestazioni migliori tra tutti gli smartphone di questa serie fino ad oggi. Con una singola ricarica, x7b assicura infatti fino a 18 ore di streaming video, 24 ore di navigazione sui social media o 69 ore di streaming musicale. Inoltre, la sua batteria si caratterizza per una maggiore densità di energia e uno spessore ridotto, grazie alle innovative tecnologie di Honor che contribuiscono enormemente alla sua lunga durata e permettono di mantenere il design sottile.

In aggiunta, la batteria dimostra un'eccezionale longevità, conservando oltre l'80% della sua capacità anche dopo tre anni di utilizzo. La sua fotocamera principale da 108Mp aumenta notevolmente l'assorbimento di luce, supporta il pixel binning 9-in-1 per ottenere una dimensione del pixel maggiore, il che consente alla fotocamera di catturare scatti luminosi anche in condizioni di scarsa illuminazione, assicurando che i colori notturni siano fedelmente riprodotti. L'x7b presenta anche la modalità ritratto che supporta lo zoom 2x, ideale per catturare qualsiasi movimento.

Con un display FullView da 6,8 pollici e rapporto schermo-corpo del 91,3%, l'x7b supporta una risoluzione Fhd+ e una profondità di 16,7 milioni di colori, offrendo una visione con una chiarezza sorprendente. Rispettando l'impegno del marchio verso la tecnologia centrata sull'essere umano, il device è dotato di funzionalità all'avanguardia per il comfort degli occhi, tra cui il Circadian Night Display e il Dynamic Dimming, ed è certificato da Tüv Rheinland per le basse emissioni di luce blu, adatto per un uso prolungato perché non causa affaticamento agli occhi.

Per coloro che amano avere sempre a disposizione i loro file possono sfruttare appieno l'ampia memoria di archiviazione da 256Gb, e la tecnologia esclusiva Ram Turbo (8+8Gb), che trasferisce parte della memoria flash nella Ram, ampliandola fino a 16Gb.

Honor X8b

X8b presenta un sistema con tripla fotocamera composto da una fotocamera principale da 108Mp, una grandangolare e di profondità e una macro da 2Mp, che consentono di catturare immagini con dettagli notevoli. La fotocamera principale è dotata di un sensore d'immagine mobile Isocell Hm6 che supporta 108 milioni di pixel, che permettono di catturare ogni momento con il massimo del dettaglio e con colori sorprendenti. Per migliorare ulteriormente le prestazioni in condizioni di buio, il sensore della fotocamera adotta la tecnologia Nonapixel Plus, che fornisce immagini luminose e ultra-chiare in una vasta gamma di ambienti con differente illuminazione.

Per gli appassionati di selfie, x8b dispone di una fotocamera frontale da 50Mp, progettata per elevare la qualità degli autoritratti grazie alla tecnologia di illuminazione anteriore e a una modalità di commutazione automatica del campo visivo. Honor x8b presenta un moderno display Amoled Bright da 6,7 pollici che offre un'esperienza visiva di livello superiore, con una luminosità di 1200 nit e luminosità di picco di 2000 nit. Con un rapporto schermo-corpo del 93,7% e una risoluzione di 2.412x1.080 pixel, il device offre immagini fluide, nitide e ricche di dettagli. Inoltre, il display presenta un refresh rate di 90Hz e una regolazione Pwm di 3240Hz che protegge gli occhi dalla stanchezza. Con il suo profilo di 6,78mm, x8b si distingue come uno dei più sottili smartphone economici sul mercato, ed il peso di 166 grammi garantisce una portabilità senza sforzo. X8b è dotato di una potente batteria da 4500mAh che può alimentare il dispositivo per molte ore, e grazie alla tecnologia di ricarica rapida da 35w, la ricarica al 100% di completa in pochi minuti.

Lo smartphone integra l'ultima versione di MagicOs 7.2 basata su Android 13 con una vasta gamma di funzionalità intelligenti come Personal Knowledge Center, la commutazione tra finestre multiple e i suggerimenti per le app.

X7b è disponibile in due colori, Emerald Green e Midnight Black al prezzo di 229,90 euro. X8b invece, è disponibile nei colori Glamorous Green e Midnight Black al prezzo di 269,90 euro.