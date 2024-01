Oppo Reno 10 series, i device ideali per le vacanze invernali

Le Festività Natalizie volgono al termine ma per molti, i primi mesi dell’anno rappresentano il momento ideale per godersi qualche giorno di vacanza. Con la potente Reno10 Series, progettata per catturare e condividere ogni momento indimenticabile delle esperienze invernali, Oppo ci accompagna nelle lunghe passeggiate in montagna, nelle emozionanti sessioni di sci e snowboard fino ai momenti speciali da trascorrere con le persone care. Reno10 Pro e Reno10, sono, dunque, gli alleati perfetti per immortalare ogni momento durante le vacanze invernali senza mai rimanere a corto di carica.

In particolare, il Reno10 pro 5g, grazie a Supervooc flash charge da 80w, raggiunge il 100% in soli 28 minuti, permettendo di cogliere ogni istante senza preoccuparsi della batteria. Per la prima volta, inoltre, Oppo ha introdotto il chip supervooc, che riduce lo spazio occupato dai componenti di ricarica rapida fino al 45%, e garantisce un'efficienza di scarica del 99,5%. In definitiva, con la batteria in dotazione da 4600 mah, sarà possibile godere di un'autonomia sorprendente che, secondo quanato dichiarato dal brand, può arrivare fino a circa 1,5 giorni di utilizzo a piena carica.

La variante Reno10 5g, invece, è dotata di ricarica rapida Supervooc da 67w, che permette di caricare la batteria da 5000mAh al 100% in appena 47 minuti. Grazie all'esclusivo Battery Health Engine proprietario, la durata effettiva della batteria può essere estesa fino a 1600 cicli di carica e scarica.

Dotata di un sistema avanzato di fotocamere, la Serie Reno10 permette di scattare immagini capaci di catturare l'essenza dei momenti più importanti. Il sistema Ultra-Clear Portrait Camera System montato su Reno10 Pro 5g include una fotocamera principale flagship Imx890 da 50Mp, la Telephoto Portrait Camera Imx709 da 32Mp e la Ultra Wide-angle Camera Imx355 da 8Mp da 112° sul retro. La fotocamera anteriore per selfie da 32Mp è dotata di un sensore aggiuntivo Imx709. Per quanto riguarda il Reno10 5g, la fotocamera principale da 64Mp da 1/2 pollice offre una maggiore chiarezza delle immagini, mentre la Telephoto Portrait Camera con sensore Imx709 da 32Mp garantisce un'esperienza di ritratto ancora più performante.

Grazie al comparto fotografico avanzato della serie Reno10, sarà possibile scattare foto in grado di trasmettere emozioni autentiche. infatti, che si stia passeggiando in montagna, conquistando la cima di una vetta, sfrecciando sugli sci o sulla tavola da snowboard, questi smartphone saranno sempre a disposizione, pronti a immortalare le emozioni e la bellezza delle proprie avventure invernali garantendo che ogni momento indimenticabile rimanga impresso nei ricordi.