OnePlus svela il design del OnePlus 12r, pronto al debutto il prossimo 23 gennaio

OnePlus ha pubblicato la prima immagine dell’attesissimo OnePlus 12r, primo dispositivo della serie R ad affacciarsi ai mercati globali. La Serie R di OnePlus, in principio disponibile solo in Cina e India, ha esordito con il modello 9R nel 2021, ed è proseguita con il 10R nel 2022 e l’11R nel 2023. Questi dispositivi vantano prestazioni elevate, ottenute per offrire la migliore esperienza di gioco mobile possibile ad prezzo altamente accessibile.

Con il lancio di giochi mobile sempre più intensi esigenti dal punto di vista grafico, il brand tecnologico ha ascoltato le richieste dei suoi fan, decidendo di portare per la prima volta la serie R anche in Nord America e in Europa.

Dopo dieci anni di lavoro, la serie OnePlus 12 è pronta ad affrontare la sfida del settore nel bilanciare prestazioni elevate, consumi energetici intensi, dissipazione efficace del calore e longevità.

In particolare, OnePlus 12r sarà lanciato in due colorazioni uniche, Cool Blue e Iron Gray: la prima è una variante lucida che conferisce un aspetto leggero e fresco, mentre Iron Gray ha un aspetto opaco che trasmette una sensazione sofisticata e resistente. Entrambe le colorazioni sono caratterizzate da una cornice in metallo opaco che garantisce una sensazione di rassicurante solidità nella mano, mentre l’iconico Alert Slider di OnePlus si trova ora nella sua nuova sede sulla sinistra del telefono. Questo cambiamento ha permesso a OnePlus di introdurre un nuovo sistema di antenna integrato che garantisce prestazioni migliori durante le sessioni

OnePlus 12 e 12R saranno presentati all'evento di lancio OnePlus Smooth Beyond Belief che si terrà alle 15:00 ora italiana del 23 gennaio 2024.