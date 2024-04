Notte del liceo classico: a Castellammare esposizione del presunto cranio di Plinio il vecchio

Il 19 aprile dalle 18 alle 24 porte aperte al liceo classico Plinio Seniore per la "Notte nazionale del liceo classico".

Un evento che negli anni è divenuto un appuntamento culturale per liceali vecchi e nuovi anche sul territorio stabiese che festeggia la decima edizione con la dirigente Fortunella Santaniello.

Manifestazione che quest'anno si arricchisce dell'esposizione del presunto cranio di Plinio il vecchio conservato dall'Accademia di arte sanitaria di Roma.

A patrocinare l'evento in territorio stabiese e non solo in tutta Italia, tanti enti come il Ministero dell'Istruzione, Raicultura, l'Accademia italiana cultura classica, l'Archeoclub, la Scuola superiore meridionale.

Progetto culturale nato da un'idea di Rocco Schembra del liceo capofila Gulli e Pennisi col dirigente Tarcisio Maugeri.

«Vi aspettiamo venerdì 19 aprile alla "Notte Nazionale del Liceo Classico"-scrive la preside anche sui social- in aula magna sarà esposto un eccezionale reperto: il presunto cranio di Plinio il Vecchio, mentre lungo i corridoi dell'Istituto percorrerete un iter multisensoriale sulla comunicazione, dalla cultura classica alla contemporaneità, accompagnato dalle performance dei nostri studenti».