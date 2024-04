Milo Manara a Napoli: trait d’union tra Comicon, Vinitaly e Design Week

Il padre del fumetto erotico arriva a Napoli: alle porte del Comicon che popolerà la Mostra d’Oltremare nel lungo weekend del 25 Aprile, Milo Manara farà tappa a Chiaia appena un giorno prima in un inconsueto incontro col mondo della mixologia, durante il quale si racconterà in un’inedita collaborazione coi pugliesi J.Rose e Affreschi&Affreschi.

Un rewind coi suoi storici lavori sulle avventure di Giuseppe Bergman, la saga del Gioco, El Gaucho o Gulliveriana e tanti altri oppure attraverso la sua amicizia con Fellini, Hugo Pratt, Almodovar e Vincenzo Mollica o le collaborazioni con Enzo Biagi, Celentano, Valentino Rossi e Umberto Eco, passando per le edizioni di Corto Maltese, Playmen, Totem, Frigidaire, DC Comics e Marvel: i linguaggi di Manara s’imperniano sul tratto dell’eros, ma attraversano anche la fantascienza, la storia, la critica sociale e persino la satira politica.

Ma se ora incuriosisce sapere come il Maestro sia arrivato all’Antiquario, il celebre speakeasy cocktail bar di via Vannella Gaetani, occorre fare qualche passo indietro e andare a tre anni fa quando l’imprenditore leccese Dario Roselli, conduttore di un’azienda di speciali carte da parato, inizia una collaborazione con Manara e stampa otto sue “Venus” per la Design Week milanese del 2022. Con un particolare intonaco cartaceo dall’aspetto e superficie assai elaborati rievoca quello di certi affreschi antichi e dà così il nome di Affreschi&Affreschi a tutta la linea produttiva. Al contempo quell’anno stesso Roselli ha l’idea di otto “etichette materiche” (proprio di quell’intonaco) per un London dry gin, prodotto in Italia, da utilizzare come cadeau per clienti speciali: da un accurato lavoro di alta distillazione artigianale e package decisamente prestigioso nasceva il J.Rose Gin griffato Manara, un’edizione limitata e da collezione, che è anzitutto un ammaliante blend di selezionate botaniche tra cui ginepro, bergamotto, fiori di fico d'India e corteccia di quercia.

Il risultato davvero accattivante per tutti i sensi sarà presentato il 24 sera per occhio, tatto, olfatto, gusto e non di meno orecchio, quando il drink verrà accompagnato dalle note jazz e swing dell’Antiquario.

L’arte interseca la mixology ed ecco come dalla sua cara Verona, casa del Vinitaly appena terminato (e Manara ha anche esperienze di vinificatore), passando dalla Design Week milanese appena inaugurata (dove Affreschi&Affreschi è presente anche con altri progetti artistici), il Maestro arriverà alla Napoli del suo Comicon con quest’esclusivo pit stop “aperitivo” per raccontarsi insieme a Dario Roselli e i patròn dell'Antiquario Francesco Cappuccio e Alex Frezza, bartender internazionale di talento riconosciuto.