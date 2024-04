Invasione delle cicale negli Usa, migliaia di miliardi di insetti in arrivo ad aprile: è la prima volta in oltre 200 anni

È ufficiale: il 2024 appartiene alle cicale. Questa primavera, due diverse covate di cicale – una che vive secondo un ciclo di 13 anni e l’altra che vive secondo un ciclo di 17 anni – emergeranno contemporaneamente dal sottosuolo in un raro evento sincronizzato avvenuto l’ultima volta nel 1803. Miliardi di insetti alati faranno la loro comparsa nel Midwest e nel Sud-Est degli Stati Uniti a partire dalla fine di aprile, per un primordiale rituale di accoppiamento che affascina gli studiosi.

La duplice coincidenza di quest'anno è un evento irripetibile. Mentre ogni covata può occasionalmente emergere nello stesso momento, ciascuna coppia specifica vedrà i propri cicli allineati solo una volta ogni 221 anni. Inoltre, i gruppi di cicale di quest'anno, conosciuti come Brood XIII e Brood XIX, hanno costruito i loro nidi adiacenti uno all'altro, con una stretta sovrapposizione nell'Illinois centrale. L’ultima volta che questo fenomeno era accaduto, il presidente degli Stati Uniti si chiamava Thomas Jefferson, Si tratta quindi di un evento di eccezionale rarità, come ha confermato anche Gene Kritsky, entomologo della Mount St.

Joseph University di Cincinnati e autore di "A Tale of Two Broods". Dopo il 2024, le cicale della Covata XIII e della Covata XIX non sincronizzeranno più le loro emersioni per altri 221 anni.

Contrary to rumors spreading rapidly on social media, the April 8th Solar Eclipse is not the reason why Brood XIX and XIII are emerging this year. #eclipsemyths #cicadamyths pic.twitter.com/4ohLJI2PU1

— Cicada Mania is getting ready for Brood XIX & XIII (@cicadamania) March 27, 2024