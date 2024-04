Bonus 100 euro in tredicesima per redditi fino 28mila euro (valido solo per il 2024). Le condizioni e le Partite Iva

Un'indennità fino a 100 euro nelle tredicesime dei lavoratori con reddito fino a 28mila euro con moglie e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo o affidato. Lo prevede una nuova bozza del decreto legislativo Irpef-Ires atteso oggi in consiglio dei ministri.

Bonus tredicesima solo per il 2024

Il bonus, si spiega nella bozza della relazione illustrativa, «a causa della limitatezza delle risorse disponibili» sarà corrisposto per il solo 2024 «ai lavoratori che si trovano in condizioni economiche di particolare disagio, anche in considerazione della presenza, nel nucleo familiare, di familiari a carico fiscalmente».

IL DECRETO E LE PARTITE IVA

Con l'articolo 4 del decreto, che prevede "disposizioni in materia di benefici corrisposti in occasione dell'erogazione della tredicesima", si stabilisce che, «in attesa che sia introdotto un regime fiscale sostitutivo» per i redditi da lavoro dipendente, «per ragioni di semplificazione normativa» si mantiene «l'ordinario regime di tassazione delle tredicesime e prevedendo, nel contempo, la restituzione, sotto forma di indennità, di un importo che non potrà essere superiore a 100 euro, importo corrispondente al maggior prelievo tributario che si verifica rispetto all'applicazione di un'imposta sostitutiva», si spiega nella bozza della relazione illustrativa. Per beneficiare dell'indennità il lavoratore deve trovarsi nelle seguenti condizioni: deve possedere un reddito complessivo nell'anno non superiore a 28.000 euro; deve avere un coniuge e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni reddituali previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR (reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili, limite elevato a 4mila euro per i figli fino a 24 anni); deve avere capienza fiscale con riferimento ai redditi di lavoro dipendente percepiti. L'ammontare dell'indennità andrà definita con un decreto del ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 novembre 2024, sulla base delle maggiori entrate erariali derivanti dall'attuazione del concordato preventivo biennale delle Partite Iva.