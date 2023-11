MotoGp, Pecco Bagnaia campione del mondo per la seconda volta: trionfo Ducati a Valencia, decisiva la caduta di Martin

Pecco Bagnaia si conferma campione del mondo della MotoGp. Il torinese della Ducati chiude al primo posto il Gran Premio della Comunità Valenciana, ultimo appuntamento della stagione, davanti a Fabio Di Giannantonio ed è di nuovo il re della classe regina.

Il circuito Ricardo Tormo continua a portare bene a Pecco, che un anno dopo il primo trionfo mondiale nella classe regina (in quell’occasione contro Fabio Quartararo) concede il bis. Nulla ha potuto lo spagnolo Jorge Martín, il rivale spagnolo che si presentava alla vigilia con 21 punti di svantaggio in classifica, poi scesi a 14 dopo la Sprint Race vinta ieri (con Pecco quinto). Bagnaia quest’oggi è partito consapevole che gli bastava almeno il quinto posto per riconfermarsi campione del mondo. Mentre Martinator sapeva di dover fare di tutto per vincere la gara.

Pecco Bagnaia, chi è il pilota italiano campione del mondo di MotoGp: il soprannome, la fidanzata, gli esordi

Tanto è vero che all’inizio del 3° giro, quando si trova in seconda piazza, rischia di andare a sbattere su Bagnaia e finisce lunghissimo in curva 1.

Un errore pesante che lo fa retrocedere dal secondo all’ottavo posto (e a 2”5 da Pecco). Nel tentativo disperato di recuperare le posizioni di testa, si prende dei rischi incredibili in staccata e, in uno dei tentativi di sorpasso, finisce per speronare il connazionale Marc Marquez. Lui stesso finisce gambe all’aria sulla ghiaia. Addio gara, addio sogni di gloria. Ci ha provato in tutti i modi Martinator, già nelle libere del venerdì quando aveva innervosito Bagnaia marcandolo a uomo come Gentile nell’’82 con Maradona e poi ieri vincendo la Sprint Race con Pecco quinto. Jorge chiude in lacrime, abbracciato dagli uomini del team toscano Prima Pramac e dal boss di Dorna, Carmelo Ezpeleta.

Colpo di scena nel warm up

A differenza della Sprint di ieri, Pecco è partito dalla pole position. Il colpo di scena è avvenuto a poche ore dal via. Il poleman Maverick Viñales (Aprilia), infatti, è stato penalizzato di tre posizioni dopo il warm-up di questa mattina. Ovvero quando il catalano ha accusato alcuni problemi meccanici nella sua moto. I commissari sportivi hanno poi rivelato che lo spagnolo non ha rispettato la bandiera nera e arancione e non ha lasciato la pista subito dopo lo sventolio della bandiera: «I piloti devono obbedire ai segnali inviati da bandiere, luci e segnali con i quali ricevono istruzioni, compresi i messaggi sul cruscotto inviati dalla Direzione Gara».

La risposta social di Maverick non si è fatta attendere: «E’ ridicolo». Fatto sta: la pole position per la gara della domenica è andata a Francesco Bagnaia. Hanno guadagnato una piazza anche Johann Zarco e Jack Miller, che sono saliti di una posizione sulla griglia e hanno completato la prima fila insieme al pilota italiano della Ducati. Tornato sul tetto del mondo.