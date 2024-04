Schede elettorali pronte ma quasi nessuno le ritira. Questo è il risultato dell’annessione dei nuovi cittadini paganesi provenienti dall’ex zona contesa. A poco più di un mese dalle elezioni europee, la prima tornata elettorale per i nuovi paganesi, circa il 10% degli aventi diritto ha ritirato la nuova scheda elettorale.

L’ufficio elettorale del Comune di Pagani, infatti, da alcune settimane ha realizzato le schede elettorali per poco meno di 900 nuovi elettori, ovvero quelli che da Sant’Egidio del Monte Albino sono passati alla giurisdizione paganese. I nuovi elettori potranno recarsi al voto presso la sezione numero 36, momentaneamente presente all’interno dell’istituto scolastico Collodi, quello in via Filettine che dista pochi chilometri dall’ormai ex zona contesa. Data l’indisponibilità di uno spazio comunale dove creare una sezione ad hoc per l’ex zona contesa, il Comune di Pagani ha pensato di distribuire le tessere elettorali in uno spazio messo a disposizione dalla chiesa di Sant’Antonio a Orta Loreto.

Lo sforzo, però, sembra non dare risultati. Nonostante la celerità degli uffici di via Pittoni, ad oggi sono circa 80 i nuovi elettori paganesi che hanno ritirato la tessera. Numero bassissimo che rischia di certificare quanto i nuovi paganesi si rifiutino di accettare il passaggio di Comune e, di conseguenza, di esercitare il proprio diritto al voto.

Questione delicatissima che potrebbe, nelle prossime settimane, stimolare un intervento istituzionale o politico per avviare un’opera di sensibilizzazione sulla questione invitando le persone a superare i pur legittimi malcontenti evitando di sacrificare il diritto al voto.