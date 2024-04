C’è già un nuovo traguardo. Ed una data. Entro il 31 dicembre il Mercato ortofrutticolo Pagani Nocera dovrà passare alla gestione ordinaria. Dopo anni di tentennamenti, la fase di liquidazione era iniziata nel febbraio 2017, ora si va oltre. L’altra sera è stato votato il programma di liquidazione approvato all’unanimità dai Comuni di Pagani e Nocera Inferiore e dal Cogmo, il Consorzio dei grossisti. Assenti, anche se invitati dal liquidatore Mirko Apa, il Comune di Corbara, la Regione Campania e i soci privati Aoa e Alba Verde.

APPROFONDIMENTI Battipaglia, Prysmian: «Senza alternative chiusura di Fos e licenziamenti» Castellabate, torna fruibile il sentiero naturalistico a due passi da Licosa Salerno, svolta per il nuovo Ruggi: respinto l’ultimo ricorso, ora sprint per la gara-bis

Il debito da coprire nei confronti dei titolari dell’infrastruttura (Comune di Pagani 87% e Comune di Nocera Inferiore 13%) è di circa 1,8 milioni. Lo si farà con l’aumento dei canoni di occupazione dei locali da parte dei concessionari. «È stato un voto fondamentale - ha detto Lello De Prisco, sindaco di Pagani – mette fine all’intricata vicenda che durava da anni, causando criticità e incertezze e che ora dà finalmente il via alla costruzione di una nuova fase per il consorzio ortofrutticolo». Concorde il collega di Nocera Inferiore, Paolo De Maio. «È stata - ha detto - un’approvazione collegiale e condivisa con il Cogmo. Si apre una nuova pagina della storia del mercato ortofrutticolo, consentendoci di vedere l’uscita dalla fase di liquidazione. Per le attività correlate abbiamo chiesto al liquidatore Mirko Apa un prospetto con varie ipotesi. «Ringrazio i soci del Consorzio per l’adesione al piano - ha precisato Apa - in particolare il Cogmo. Sono i grossisti la parte attiva del piano che con uno sforzo economico consentiranno di onorare i debiti nei confronti di Pagani e Nocera Inferiore, proprietari della struttura».

Prima di arrivare al voto c’è stato un intenso lavoro diplomatico tra le componenti. «Un senso di responsabilità che ci accomuna», ha sottolineato De Prisco che ha messo in evidenza «che tutti, soci e liquidatore, hanno fatto prevalere le ragioni dello stare insieme trovando una soluzione condivisa. Non era facile far comprendere che, rispetto al passato, è tutto cambiato e che la sopravvivenza della struttura passasse dal senso di responsabilità di tutti gli interessati». Nei giorni scorsi il sindaco Pietro Pentangelo aveva preannunciato di «mettere in discussione la partecipazione del Comune di Corbara alla struttura giuridica mercatale».

Dopo aver bocciato il bilancio di esercizio 2021, «presentato con forte ritardo», il sindaco ha evidenziato che «nelle ultime riunioni informali sono emerse differenti posizioni rispetto a procedure che non possono trovarci concordi e non condivisibili indipendentemente da chi le ponga in essere e di non potere fare a meno di avviare una procedura di recesso dal consorzio».