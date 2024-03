Dal 2025 26mila anziani ultraottantenni non autosufficienti, con un livello di bisogno assistenziale gravissimo e con un Isee inferiore a 6 mila euro saranno destinatari della “Prestazione universale”. Vale a dire un assegno mensile di 850 euro. E questo significa che dall’assegno di accompagnamento, attualmente pari a 530 euro, si passerà a 1.380 euro da poter spendere per pagare badanti o assistenti familiari o altri servizi. Sul tavolo del consiglio dei ministri di oggi ci sarà il decreto legislativo in attuazione della delega sulle politiche in favore delle persone anziane. Un provvedimento che torna a Palazzo Chigi dopo i pareri del Parlamento per la sua approvazione finale. Articolato su 17 norme è destinato a modificare profondamente le politiche di welfare in favore dei non autosufficienti. Ed è proprio l’assegno di Prestazione universale il piatto forte del provvedimento.