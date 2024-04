Mercato ortofrutticolo di Volla salvi i posti: «Subito il risanamento dei conti»

Il Caan - il mercato ortofrutticolo di Volla ente di proprietà del Comune - al centro di grosse riflessione sul futuro viste le pendenze finanziara e un piano di riequilibrio che stenta a decollare. Con i dipendneti che sono preoccupati. In questo contesto l'assessora alle attività produttive e al commercio Teresa Armato e il consigliere comunale Aniello Esposito hanno ricevuto a Palazzo San Giacomo una folta rappresentanza degli operatori del Caan assieme alle organizzazioni sindacali di categoria. «L'occasione dell'incontro - fanno sapere dal Comune - era l'opportunità di condividere con gli operatori gli ultimi avanzamenti sulla situazione complessiva del Caan, anche in ragione di alcune perplessità sollevate dalle associazioni Aican ed Assomercati, nonché dai consiglieri comunali Antonio Bassolino e Massimo Cilenti, rispetto alle quali l'Amministrazione ha inteso dare seguito. Non è piaciuta la loro assenza, considerato che poteva essere una buona occasione di chiarimento sulla situazione del mercato ortofrutticolo di Volla».

L’assessora Armato e il consigliere Esposito «sottolineano la massima attenzione per le sorti del Caan e per tutti i suoi operatori diretti ed indiretti». Dal canto suo l segretario generale della Flt Cgil Campania Angelo Lustro è in pressing sul presidente del Caan Carmine Giordano, presente all’incontro, «in merito alle voci, sicuramente infondate, di aumenti degli oneri a carico degli operatori», Lustro ha ricevuto rassicurazioni in tal senso dallo stesso Giordano, che ha garantito «che non vi è alcun aumento», e ha anticipato le prossime azioni che il Caan intende mettere in campo ovvero «proseguire gli interventi finalizzati al completo risanamento aziendale».