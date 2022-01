Pompei, i carabinieri regalano mille mascherine alla mensa dei poveri dell'Ordine di Malta

Pompei, la generosità dei carabinieri: mille mascherine gratis per i poveri della mensa e per i senzatetto di Napoli. Il comandante della stazione dei carabinieri di Pompei, il luogotenente Angelo Esposito, ha regalato mille mascherine all'Ordine di Malta, che gestisce la mensa dei poveri di Pompei e distribuisce pasti caldi ai senza tetto che dormono alla stazione di piazza Garibaldi a Napoli.

APPROFONDIMENTI LA SOLIDARIETÀ Emergenza Covid: i carabinieri di Pompei regalano 1000 mascherine ai... IL NATALE Il Natale solidale dei ristoratori napoletani, 1500 lasagne per le... L'INIZIATIVA Napoli, l'elemosiniere del Papa in soccorso dei più fragili

Il luogotenente Esposito ha consegnato il dono, offerto dall'Arma dei carabinieri, alla dama di obbedienza dell'Ordine di Malta, curatrice della mensa dei poveri di Pompei, Maria del Rosario Steardo. I dispositivi sanitari anti-Covid saranno distribuiti dai volontari unitamente alla consegna dei pasti alle famiglie povere che si servono alla mensa «Papa Francesco» e ai clochard di Napoli.