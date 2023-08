Brutto incidente stradale a Velia, quattro le persone coinvolte

Il sinistro è avvenuto nel pomeriggio di oggi nei pressi dell ingresso della Torre di Velia, prima del cosiddetto triangolo rosso.

A scontrarsi sono state due autovetture con a bordo quattro persone.

Solo per un passeggero si è reso necessario il trasferimento in ospedale per alcuni controlli. Sul posto è interventista un’ambulanza non rianimativa della Misericordia di Vallo e un’ambulanza medicalizzata del Saut di Ascea. Per le persone coinvolte solo tanta paura.

Considerato lo stato in cui sono state ridotte le auto il sinistro avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.