Ragazzo accoltellato a Battipaglia durante una rissa.

L'episodio è accaduto in pieno centro, in via Italia.

Il ragazzo, 28enne straniero, è stato ferito ad un braccio ed è stato soccorso ed accompagnato in ospedale. Sull'episodio indagano le forze dell'ordine che sono alla ricerca dell'aggressore.

Alla rissa avrebbero partecipato sette, otto ragazzi e la lite sarebbe scaturita per una ragazina contesa tra due giovani.