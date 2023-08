Auto si ribalta sulla statale Amalfitana: 4 feriti nel tratto verso Positano

Incidente stradale poco dopo le 18.30 in Costiera Amalfitana dove un'auto con quattro persone a bordo, tutti turisti a quanto pare italiani, si è improvvisamente ribaltata in territorio di Amalfi. Esattamente lungo il tratto che collega la cittadina capofila con Positano.

La vettura, per cause in via di accertamento, si è girata su di un lato mentre procedeva in direzione Amalfi. A lanciare l'allarme sono stati gli automobilisti e le persone che sopraggiungevano in quel momento.

Sul posto sono giunti gli agenti della polizia municipale di Amalfi che hanno portato le prime cure chiedendo l'intervendo dei mezzi di soccorso.

Poco dopo sul posto sono giunte due ambulanze del 118 che hanno provveduto a trasferire i feriti presso il vicino ospedale di Castiglione dove sono stati sottoposte ad accertamenti.

Sul luogo dell'incidente anche i vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori che hanno rimosso il veicolo incidentato con l'ausilio di un carro gru.

Inevitabile lo stop alla circolazione stradale da e per Positano che è ripresa regolarmente circa mezz'ora dopo il sinistro. A regolare il transito inizialmente a sensi di marcia alternati sono stati gli agenti della pattuglia della municipale di Amalfi in servizio di controllo del territorio.