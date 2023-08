Tenta di aprire gli sportelli delle auto in transito, magrebino arrestato davanti alla stazione di Salerno

Dà in escandescenze nei pressi di piazza Vittorio Veneto, davanti alla stazione ferroviaria di Salerno: arrestato per danneggiamento, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale.

È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi a Salerno dove agenti della Polizia di Stato e della municipale si sono imbattuti, in Corso Garibaldi, in un extracomunitario che tentava di aprire gli sportelli delle auto in transito. L'uomo, risultato essere di nazionalità magrebina, ha tirato fuori un coltello quando è stato avvicinato dalle forze dell'ordine.

Dopo aver vinto la sua resistenza, gli agenti l'hanno fermato e l'hanno trasferito al comando dei vigili urbani. L'uomo, trasportato con una vettura della polizia di stato munita di cellula di sicurezza, ha tentato di sfondare lo sportello causando danni al veicolo. Lo straniero è stato arrestato con le accuse di danneggiamento, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Nella giornata di domani sarà processato per direttissima.