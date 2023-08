Crollo demografico, scomparsa di classi e scuole senza un preside stabile. Con queste premesse si appresta a prendere il via il nuovo anno scolastico. Nel Salernitano è record di scuole affidate a un reggente. Cioè un preside non titolare ma su più scuole. Doppi collegi dei docenti, doppi consigli di istituto, responsabilità di governance raddoppiate. Più comunità scolastiche sulle spalle di un solo preside reggente. Ieri l’Ufficio scolastico regionale, diretto da Ettore Acerra, ha dato il via libera all’assegnazione alle scuole di ben 38 presidi-reggenti. La concentrazione più alta di presidi che dovranno dividersi su più autonomie scolastiche, è localizzata nel Cilento e nel Vallo di Diano. Nel Salernitano sono 2.488 gli alunni in meno nei vari ordini di scuola rispetto all’anno scolastico scorso. E c’è chi, per guidare più scuole, dovrà sobbarcarsi anche 50 o 60 chilometri di viaggio più volte a settimana.

Guiderà in reggenza l’Istituto superiore Comite di Maiori la preside, che a Salerno dirige l’alberghiero Virtuoso., già preside stabile all’Istituto superiore Amendola-Santa Caterina di Salerno, reggerà il comprensivo Gonzaga di Eboli., già alla guida a Salerno del comprensivo Vicinanza-Pirro sul Corso, reggerà il comprensivo di Polla., già preside stabile al comprensivo San Tommaso di Fratte e Matierno, sarà reggente al comprensivo di Sicignano degli Alburni., già dirigente titolare al comprensivo Calcedonia di Salerno, sarà reggente al comprensivo di Contursi. «Lenon sono un bene per la scuola, soprattutto in questo momento di transizione, ma sono un male necessario – dichiara il leader provinciale dell’Associazione nazionale presidi,- Condivido comunque in pieno la scelta del direttore regionale Acerra di aver confermato quanti erano già in sella nell’anno che oramai sta per concludersi: almeno si garantisce una continuità in vista del gravoso lavoro didella scuola campana che caratterizzerà il prossimo anno scolastico. Intanto si è garantito il servizio in ben 124 scuole campane, 38 nel salernitano, per consentire un sereno avvio dell’anno scolastico».Ecco l’esercito di altri presidi reggenti assegnati dall’ufficio scolastico regionale.reggerà il primo circolo di Pagani,il primo circolo di Scafati,il comprensivo Aldo Moro di Vallo della Lucania,l’Istituto comprensivo di San Gregorio Magno,l’Istituto comprensivo di Tramonti,l’Istituto comprensivo San Giovanni a Piro,l’Istituto comprensivo Ravello-Scala.nominata d’ufficio all’Istituto comprensivo Piaggine.sarà reggente al comprensivo Castel San Lorenzo.nominata d’ufficio all’Istituto comprensivo Amalfi.reggerà il comprensivo Eboli-Romano.reggerà il comprensivo di Omignano. Nominati d’ufficio Antonella Vairo al comprensivo di Padula,al comprensivo di Sant’Arsenio.reggerà il comprensivo di Sala Consilina-Viscigliete, Maria D’Alessio il comprensivo di Teggiano,il comprensivo di Siano,il comprensivo Barra di Salerno,il comprensivo Camera a Sala Consilina,il comprensivo di Caggiano,il comprensivo di Buonabitacolo. Al comprensivo di Rofrano arriva in reggenza. L’Istituto comprensivo di Casalvelino sarà retto da, Istituto comprensivo Gioi Cilento da. Nomina d’ufficio alla guida del comprensivo di Futani affidato al reggente. All’Istituto comprensivo Montecorvino Rovella-Macchia sarà reggenteall’Istituto comprensivo Santa Marina Pollica,al comprensivo Campagna capoluogo,all’Istituto comprensivo Vallo della Lucania-Novi Velia,al comprensivo Patroni di Pollica,all’Istituto superiore Sacco di Sant’Arsenio,all’Istituto superiore Parmenide di Roccadaspide,all’Istituto Pittoni di Pagani.