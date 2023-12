Capodanno e concerto a Pozzuoli: niente auto, il Comune mette a disposizione navette gratuite

«Il nostro concerto di Capodanno si avvicina, stiamo lavorando sodo per rendere questa serata speciale e indimenticabile»: il sindaco Luigi Manzoni per il secondo anno consecutivo ha voluto fortemente la festa in piazza nell’ultimo giorno dell’anno. Il 31 dicembre sarà una giornata intensa che inizierà con l’aperitivo alle ore 13 sulla darsena e terminerà con il concerto in piazza della Repubblica che vedrà esibirsi Monica Sarnelli, Ivan Granatino, Andrea Sannino, Franco Ricciardi, il duo comico delle Sex and the Sud, l’American Orchestra e il dj Alessandro Palumbo. Presenterà la serata Mino Monelli.

Cambiano sia le vie di accesso verso il centro storico off-limits per le auto che le vie di accesso pedonali, tutti potranno usufruire del servizio gratuito di navette: «Sconsiglio di avvicinarsi al centro storico con le auto, l’accesso alla piazza sarà consentito soltanto attraverso tre varchi pedonali: via Tranvai, via Cosenza e via Cesare Augusto.

Un valido strumento per rendere la giornata ancora più piacevole e coinvolgente – ha precisato ancora il sindaco Manzoni - è quello di utilizzare le navette gratuite messe a disposizione dal Comune, che condurranno in piazza della Repubblica: si tratta di navette utilizzabili sia per l’aperitivo del pomeriggio che per il concerto di Capodanno».

Gli orari delle navette sono i seguenti: 𝟯𝟭 𝗱𝗶𝗰𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 (𝗼𝗿𝗲 𝟭𝟮-𝟮𝟬 e ore 22-06) con partenza da scuola Pergolesi, parcheggio MOI - Olivetti - Villa Avellino, parcheggio C9.

Queste invece le modifiche alla viabilità e alla sosta previste al centro storico di Pozzuoli per il Capodanno: dalle ore 08 del 31 dicembre fino alle ore 08 del 1° gennaio chiusura al transito e divieto di sosta, con rimozione forzata mediante carro attrezzi, esteso agli stalli riservati ivi esistenti, di Via Tranvai, Corso della Repubblica, da Tunnel Tranvai e sino alla confluenza su Via G. De Fraia e Via G. De Fraia, intera estensione. E’ consentito il transito pedonale lungo Tunnel Tranvai. Obbligo per tutti i veicoli provenienti da Via S. Baglivo, di proseguire diritto o svoltare a destra. Divieto circolazione veicolare lungo tutte le strade ricadenti nell’area pedonale del Centro Storico, escluso Via Cavour, anche nei confronti di veicoli in possesso di regolare autorizzazione all’accesso.