Presente. In quattro anni di liceo ha sempre risposto così all’appello dei suoi prof . Luca Odierna Viti, 19 anni, residente a Sala Abbagnano, si è diplomato al liceo De Sanctis di Salerno con 100 e lode lo scorso 7 luglio. Ma lo studente può vantare un altro record da mettere in vetrina. Non ha mai saltato un giorno di lezione in quattro anni di scuola. Mai avuto un ritardo in cinque anni di studio. E tutto questo nonostante la pandemia e le malattie. «Mai assentato una volta in 4 anni, mai un ritardo – racconta Luca - Sia in didattica a distanza durante la pandemia sia in presenza, zero assenze. E sono stato sempre presente anche alle attività extracurriculari a laboratori pomeridiani e progetti Pon organizzati da scuola». Alla base del suo record c’è un profondo senso del dovere e di imparare. Il riconoscimento del valore della cultura e della scuola. Un impegno continuo ed una presenza costante non solo tra i banchi, ma anche negli open day del suo liceo. È stato tra i promotori delle vetrine pubbliche della scuola nelle fasi annuali delle iscrizioni. Una grossa mano per i prof, tra i quali Giovanna Piccirillo.

IL RACCONTO

«Mai una febbre mi ha fermato, mi è venuta sempre durante le vacanze o di Natale di Pasqua – scherza fiero di sé il ragazzo – ho avuto la tonsillite d’estate. Mai in orario scolastico». Luca spiega che per i suoi compagni non è mai stato un «secchione» o uno stakanovista, bensì un modello da sostenere. «Negli anni ho legato con tutti i compagni un rapporto solido – ammette il neo diplomato, diplomatosi all’indirizzo liceo scientifico del De Sanctis - Mi ammirano per il record negli anni. In classe si sono verificati fenomeni di assenteismo per sfuggire alle verifiche. Ma i miei compagni non si sono mai lamentati di me. Mi hanno sempre sostenuto». Per Luca, rappresentante d’istituto, il De Sanctis è diventato la sua casa. Dedito al sacrificio, sempre, e responsabile oltremisura. «Il De Sanctis è la mia seconda casa – riconosce - Un posto dove poter cogliere tutte le aspirazioni e investire voglie e impegno. È stato un trampolino di lancio alla vita». Gli occhi sono già puntati all’Università. La meta è la facoltà di economia aziendale alla Bocconi di Milano. «Luca – spiega la preside del De Sanctis, Cinzia Guida - è sempre stato un ragazzo in gamba ed attento. Nella sua esperienza scolastica non ha mai mollato un solo giorno e con tenacia e costanza ha saputo superare ogni difficoltà ed ostacolo. Anche quando ha appreso a distanza ha saputo guardare avanti con coraggio ed ottimismo stando vicino ai suoi compagni. Ricordo il suo sorriso a rientro a scuola, è stato per tutti motivante. Luca è un alunno che con il suo esempio dimostra a tutti che bisogna tenere duro e puntare avanti». Fieri di lui anche i professori, tra i quali Francesca Maione, docente di matematica per cinque anni. «Ha sempre esaltato la scuola, ringraziandola per quanto gli ha dato, questo ci colpisce», chiosa la vice preside Piccirillo.