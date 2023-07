Ultima “chiamata” per il Metrò del Mare nel Cilento. Il servizio di collegamento via mare tra i porti della costiera Cilentana e le città di Salerno e Napoli, oltre a Capri ed alla costiera Amalfitana, potrebbe salvarsi al fotofinish con l’attivazione nel mese di agosto. Le prime due gare d’appalto, bandite dalla Regione Campania, sono andate deserte, costringendo la Direzione Mobilità dell’Ente regionale ad avviare una nuova procedura, stavolta ristretta, a cui ha risposto la Caremar, la compagnia di navigazione che già si occupa di trasporto di persone e merci nel golfo di Napoli. Ora, però, resta da capire quali sono i porti della costa Cilentana in grado di garantire l’approdo della nave utilizzata dalla Caremar poiché ha un pescaggio maggiore rispetto ai traghetti e agli aliscafi utilizzati abitualmente negli anni precedenti dalle altre aziende. I tecnici della compagnia di navigazione sono già al lavoro per le dovute verifiche nei porti di Agropoli, San Marco di Castellabate, Acciaroli, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro, Camerota e Sapri/Policastro, interessati dall’arrivo del Metrò del Mare. «Attendiamo gli esiti delle verifiche al fine di valutare la possibilità di approdo nei porti» spiega il consigliere regionale Luca Cascone, presidente della IV Commissione Consiliare Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti. Ataviche sono le difficoltà dei porti di Casal Velino, Pisciotta e Marina di Camerota, che già in passato hanno avuto difficoltà a causa dei fondali portuali bassi, per cui se dovessero riscontrarsi delle problematiche anche nei porti che storicamente hanno avuto maggiori flussi turistici, come Agropoli, San Marco di Castellabate ed Acciaroli, a quel punto diventerebbe praticamente impossibile far partire, anche se solo per agosto, il Metrò del Mare. Il responso dovrebbe arrivare nella giornata di domani, quando si deciderà se il collegamento potrà essere garantito almeno per agosto oppure se dovrà essere tutto rimandato.

LE POLEMICHE

La mancata attivazione dei servizi di collegamento via mare sta causando non poche difficoltà agli operatori turistici visto che negli ultimi anni il Metrò del Mare era diventato un mezzo di collegamento e di trasporto sempre più apprezzato, in particolar modo dalla clientela straniera. Nei vari porti del Cilento, sono rimaste solamente, le casette in legno, ovviamente chiuse, abitualmente utilizzate per la biglietteria e fornire informazioni. Polemiche che non hanno risparmiato neppure la politica. L’ultimo di turno è stato Aurelio Tommasetti, consigliere regionale della Campania della Lega, che ha criticato la Regione Campania anche sulla mancata programmazione.