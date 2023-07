FestAmbiente Alto Cilento, due giorni di incontri e dibattiti sulla sostenibilità ambientale

«Un nuovo modo di abitare il pianeta», è il tema scelto per la quarta edizione di FestAmbiente Alto Cilento in programma nel weekend, 29 e 30 luglio, ad Ogliastro Cilento e Torchiara. L’obiettivo è quello di porre a sostenibilità al centro di ogni scelta e azione per un futuro più verde, responsabile e rispettoso dell’ambiente visto che l’attuale modello di sviluppo non è sostenibile in termini ambientali e non tiene conto dei bisogni reali delle persone. L’iniziativa è organizzata dal circolo Legambiente Ancel Keys di Torchiara-Alto Cilento, con i patrocini dei Comuni di Torchiara ed Ogliastro Cilento, del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, e con il supporto della BCC Buccino Comuni Cilentani e dell’area eventi Bosco-San Felice di Cicerale.

«Vogliamo promuovere l'utilizzo consapevole delle risorse, l'adozione di energie rinnovabili, la riduzione degli sprechi e l'implementazione di pratiche eco-compatibili - commenta Adriano Guida, membro del consiglio direttivo di Legambiente Campania e promotore dell’iniziativa - In conclusione, un nuovo modo di abitare il pianeta sostenibile e centrato sull'importanza delle relazioni e della comunità, rappresenta una prospettiva entusiasmante e necessaria per affrontare le sfide del futuro. Solo attraverso uno sforzo collettivo e una visione comune possiamo sperare di costruire un mondo più armonioso, equo e rispettoso dell'ambiente in cui viviamo».

La kermesse si aprirà sabato 29 luglio, alle ore 19.30, ad Ogliastro Cilento, in piazza Europa, con la presentazione del libro Vi Teniamo d’Occhio, un manuale pratico rivolto a tutti per imparare cosa si può fare davvero per salvare il pianeta, scritto dal giovanissimo autore Potito Ruggiero insieme a Federico Taddia. La seconda serata si svolgerà domenica 30 luglio a Torchiara, in piazza Torre, dove a partire dalle 19.30, avrà inizio un talk community su Un nuovo modo di abitare: generare comunità sostenibili per salvare il pianeta.