Un cantiere che si sposta e avanza e che da due giorni occupa la parte di Corso Vittorio Emanuele compresa tra via Diaz e via dei Principati. Partiranno a breve – dunque - i lavori di restyling alla pavimentazione del secondo lotto di quello che sarà il Corso da Re. Il primo lotto e il suo completamento avverranno tra il 20 e il 30 giugno quando la parte tra via Santissimi Martiri e via Diaz, attualmente in via di completamento, mostrerà il suo volto nuovo. Si comincerà – per il secondo lotto – dal lato di via de’ Principati con le transenne che arriveranno fino all’area che costeggia la scuola Vicinanza. Proprio davanti la scuola la zona verrà transennata presumibilmente verso fine maggio per permettere la coesistenza tra orari di scuola e cantiere soltanto per pochi giorni prima dell’inizio delle vacanze estive. Valutazioni – queste – che verranno fatte “work in progress” dal settore mobilità guidato dall’assessore Rocco Galdi che in questi giorni insieme alla Spinosa Costruzioni che si sta occupando dell’appalto (subentrata alla ditta del compianto Vincenzo Russo dallo scorso anno) per la ripavimentazione che necessitava – dopo le proteste di cittadini e turisti – del restyling anche per garantire la sicurezza a chi era alle prese quotidianamente con mattonelle dissestate e voragini vistose che rendevano la passeggiata pericolosa. Gran parte dei lavori dovranno concludersi entro novembre 2024, quando come già successo per le Luci d’Artista 2023, subiranno un lungo stop per permettere lo svolgimento della kermesse natalizia. Da maggio – dunque – dopo la chiusura dello spazio davanti alla scuola Vicinanza la ditta proverà a lavorare anche nella traversa di via Papio. Inoltre, da giugno come da cronoprogramma realizzato dalla ditta insieme all’assessore alla mobilità e agli uffici competenti dell’ente di via Roma, si dovrò anche iniziare a lavorare al “gruppo di strade limitrofe” che comprende via Fieravecchia, via Francesco Conforti e via San Bonaventura e che sono di accesso al terzo lotto. Lotto tre che da inizio giugno 2024 a prima di ferragosto comincerà quindi e che vedrà completate definitivamente le vie di accesso proprio al corso principale. Via Raffaele Conforti con via Antonio Maria De Luca immediatamente dopo ferragosto saranno le altre strade interessate al restyling che durerà fino a novembre 2024.

APPROFONDIMENTI Salero: polemiche su largo Plebiscito, assalto alla Ztl «Il divieto va segnalato» Campagna, eseguita l’autopsia sull’anziano morto dopo dieci giorni di agonia: la sera del decesso dei carabinieri fu ricoverato in Rianimazione Agropoli, furti nelle case e telecamere: le richieste al prefetto

«Prima dell’inizio di Luci d’Artista 2024-2025 saranno completati il primo lotto da via Santissimi Martiri e il lotto 2 da via Diaz a via de Principati – ha sottolineato l’assessore Galdi - dopo la kermesse mancherà soltanto il terzo lotto, quello principale e la ditta si occuperà anche di via Velia e via Torretta. Si proverà a rispettare il cronoprogramma, ovviamente giorno più o giorno meno, che non dipenderà direttamente da noi o dalla ditta ma potrebbero essere ritardi fisiologici così come si potrà anticipare qualcosa. Si lavora spediti per avere il prima possibile un Corso da Re ed evitare disagi a commercianti, cittadini e turisti. Nonostante siamo tutti chiamati ad un sacrificio e a convivere con qualche ostacolo».