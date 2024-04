Tra i disagi conditi dalle polemiche e le proposte della Pasqua in città, il presidente di Federalberghi sceglie comunque anche e soprattutto la seconda opzione. Nonostante la polemica per il caso del trasporto pubblico locale che nella città di Salerno ha subito la brusca frenata della domenica (festiva) di Pasqua e tantissimi turisti sono rimasti a piedi (sia via mare che via terra), Antonio Ilardi prova a snocciolare tutti i punti che hanno tenuto banco in una giornata caotica e da pienone che ha visto sì il sold-out nelle strutture ricettive ma ha rappresentato anche un importante “pressure-test” in vista della stagione estiva e dei futuri weekend primaverili di festa in cui anche le navi da crociera sceglieranno la città di Arechi come porto sicuro tra le bellezze storiche e gli scorci sul mare delle Costiere. Prima il post social di Ilardi che ha scatenato le tantissime reazioni di utenti e addetti ai lavori, poi il tirare una linea per il futuro: «Il crash di Pasqua – aveva scritto – linee marittime sospese per condizioni meteo. Bus sospesi di fatto per la festività di Pasqua. Turisti a piedi, figuraccia mondiale».

Insomma, una fotografia della realtà con tanto poi di proposte anche e soprattutto in vista del decollo dello scalo aeroportuale di Pontecagnano: «L’esperienza di domenica, in cui le condizioni meteo hanno bloccato le vie del mare, ci insegna alcune cose: in vista dell'apertura dell'aeroporto dobbiamo affidare al trasporto su ferro e gomma la mobilità tra lo scalo ed il capoluogo o il Cilento, in modo da ottenere stabilità dei collegamenti – ha sottolineato Ilardi - inoltre l'idea di un approdo in corrispondenza dello scalo è inutile ed inconsistente sia funzionalmente che dal punto di vista meteo marino; inoltre si dovrebbe programmare meglio una stazione di interscambio tra scalo e linea ferroviaria, utilizzando la circostanza dell'aeroporto attestato direttamente sulla linea tirrenica meridionale, al fine di conseguire una gestione stabile e frequente dei collegamenti durante l'anno».