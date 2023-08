Amalfi, incidente in mare: il marinaio del gozzo positivo ai test tossicologici

Sarebbe risultato positivo ai test tossicologici, a cui è stato sottoposto ieri sera dopo il ricovero in ospedale, il trentenne marinaio originario della Penisola Sorrentina che era al timone del gozzo entrato in collisione con il veliero lungo 40 metri poco prima delle 18 di ieri al largo di Conca dei Marini. Un terribile incidente in mare in seguito al quale ha perso la vita Adrienne Vaughan la turista 45enne che si trovava a bordo dell'imbarcazione da diporto insieme col marito ed i suoi due figli di 12 e 8 anni

Negativo invece il comandante del veliero turistico Tortuga, un 55enne originario del Napoletano, a bordo del quale c’erano circa 85 persone tra turisti americani e tedeschi, compresi i cinque membri dell’equipaggio, che festeggiavano un matrimonio.

Nella tarda serata di ieri il marito della vittima, è stato trasferito presso l'ospedale di Salerno per essere sottoposto a intervento chirurgico alla spalla sinistra. I bambini invece sono stati affidati ai titolari di Villa Giulia, la struttura turistica di Sant'Agata dei due Golfi dove la famiglia si trovava in vacanza da qualche giorno.

Ieri per loro doveva essere una giornata di festa con la tanto agognata passeggiata in barca alla scoperta delle bellezze della Costiera Amalfitana.

Ma il destino ha voluto che questa vacanza si trasformasse in tragedia. La salma della donna una volta ricomposta è stata trasferita presso la morgue dell'ospedale di Mercato San Severino.