Incidente Amalfi, il marinaio positivo alla cocaina: lo schianto col veliero a tutta velocità

Il divertimento e la spensieratezza di una festa di matrimonio. Poi, il terrore e l'incredulità. Tutto ripreso in due video amatoriali girati dai passeggeri del Tortuga, il veliero utilizzato per eventi esclusivi che ieri pomeriggio è rimasto coinvolto nel drammatico incidente avvenuto nello specchio d'acqua davanti al Fiordo di Furore, in Costiera Amalfitana.

A perdere la vita Adrienne Vaughan, 45enne statunitense e presidente del Bloomsbury Usa, sussidiaria americana della Bloomsbury Publishing, la casa editrice britannica che ha editato i romanzi di Harry Potter.

La donna era su un gozzo che ha impattato violentemente contro il veliero: con lei, il marito Mike, rimasto lievemente ferito, la figlia di 12 anni e il figlio di 8 anni, illesi.

Il conducente della barca, un 30enne campano, è risultato positivo ai test tossicologici: si sarebbe messo alla guida dell'imbarcazione - presa a noleggio dalla famiglia statunitense presso una società di Massa Lubrense - sotto effetto di cocaina.

Dalle immagini registrate dai passeggeri del Tortuga - finite in rete e diventate virali - è possibile ripercorrere gli istanti immediatamente successivi alla tragedia: la musica a bordo del veliero viene abbassata improvvisamente, i balli e le risate s'interrompono e lo sconforto prende il sopravvento. «Oh my God», grida più di un passeggero, affacciandosi sul lato sinistro della barca e scorgendo il gozzo distrutto nell'impatto.

Un disastro che ha funestato il matrimonio di una coppia straniera che aveva scelto di festeggiare a bordo del Tortuga e che, soprattutto, ha trasformato in tragedia le vacanze in Italia della famiglia statunitense.

Dopo aver visitato Roma, i quattro americani avevano deciso di soggiornare in Costa d'Amalfi. E ieri pomeriggio avevano deciso di fare un'escursione in mare.

La dinamica dell'incidente non è stata ancora resa nota, ma sembra che il gozzo procedesse a forte velocità quando c'è stato lo schianto. La Procura di Salerno ha aperto un'inchiesta e sta ricostruendo la vicenda, delegando le indagini ai militari della Capitaneria di Porto, che hanno già sentito diversi testimoni e acquisito i video.

Quello che si può dire fin d'ora è che l'impatto tra il gozzo su cui viaggiavano con il Tortuga, un veliero di 45 metri sul quale vi erano circa 80 passeggeri stranieri, è stato violentissimo. Vaughan, che da due anni era diventata presidente della Bloomsbury Publishing, una manager molto nota nel mondo dell'editoria, è finita in acqua nei pressi delle eliche, riportando lesioni profonde e gravi. È stata prima soccorsa da due medici che si trovavano a bordo del veliero e poi portata ad Amalfi con un motoscafo di passaggio, ma non ce l'ha fatta.

Il marito Mike ha avuto una contusione alla spalla e qualche ferita per la quale è stato medicato, insieme ai due figli (rimasti illesi) presso l'ospedale di Ravello.

Il conducente del gozzo, invece, ha riportato un'infrazione al bacino e la frattura di alcune costole. Lo skipper si trova presso il pronto soccorso dell'ospedale di Salerno dove, come da prassi, è stato sottoposto ai test tossicologici. Che hanno dato esito positivo. Ora si attendono le decisioni dell'autorità giudiziaria.