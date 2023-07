Maiori, brucia ancora la Costiera Amalfitana. Nuovo incendio a Capo d'Orso

Ancora fiamme tra i boschi della Costiera Amalfitana dove dopo le 18 è divampato un nuovo incendio. Esattamente a Capo d'Orso, in territorio di Maiori. Qui improvvisamente si è sollevata una nuvola di fumo che ha disegnato nel cielo limpido una curva di colore nero visibile da Amalfi.

Sul posto sono immediatamente giunti i vigili del fuoco del distaccamento dì Maiori e i volontari della protezione civile che hanno provveduto ad arginare le fiamme evitando che si propagassero lungo tutta la montagna.

Una zona quella di Capo d'Orso non nuova a fenomeni di incendi boschivi e che alcuni anni fa crearono non pochi problemi alla viabilità in Costiera a causa della chiusura della statale 163. Il tempestivo intervento ha evitato finora il peggio. Ora si monitora la situazione per evitare che focolai ancora vivi possano rialimentarsi.