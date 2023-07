Bellizzi, autista della Sita Sud aggredito da un automobilista: «Ora il personale ha paura»

Ennesima aggressione a un autista di bus. A denunciarla, in una nota, la Filt Cgil Salerno. «Un nuovo grave episodio di violenza si è consumato nella mattinata di oggi di oggi, 29 luglio, a carico di un collega dipendenti della società Sita Sud mentre svolgeva le sue mansioni di conducende, segno tangibile di quanto sia diventato ormai pericoloso e difficile espletare il servizio di trasporto pubblico», spiega il sindacato.



Secondo la ricostruzione, il lavoratore, mentre effettuava il regolare servizio di linea transitando nel comune di Bellizzi, prima è stato minacciato verbalmente da un automobilista, successivamente, aggredito dallo stesso alla prima fermata che il conducente ha effettuato per far scendere i viaggiatori.

«A lui va tutta la nostra solidarietà - sottonlinea il sindacato -. Questo è solo l’ultimo caso registrato in ordine temporale che fa seguito ad episodi altrettanto gravi quali: aggressioni fisiche in costiera a conducenti, oltre quelle a verificatori titoli di viaggio e lanci di sassi verso i bus nel salernitano, fatti che il più delle volte passano purtroppo nel dimenticatoio. Naturalmente tutto ciò genera preoccupazione e paura tra il personale viaggiante considerato l’aumento di tali episodi nell'ultima settimana, pertanto si ritiene necessario riattivare il tavolo sicurezza pressi la Prefettura di Salerno che ottimi risultati ha apportato in passato.

La sicurezza è una prioritaria, deve essere garantita e considerata come un’assoluta necessità e non come un costo».