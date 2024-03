Stupore ma anche curiosità ed emozione all’idea di avere davanti oggetti e concetti generati dalla mente geniale di Leonardo Da Vinci. Taglio del nastro, ieri pomeriggio, alla Biblioteca Comunale di Bellizzi, in piazza Giovanni XXIII, per la mostra Leonardo Da Vinci 3d. La mostra interattiva Leonardo da Vinci 3D nasce in occasione delle celebrazioni del cinquecentesimo anniversario dalla morte dell’artista ed esibisce l’eleganza dell’arte di Leonardo attraverso la rappresentazione tradizionale e la moderna tecnologia multimediale. L’allestimento stupisce il pubblico con effetti sorprendenti: fra realtà aumentata e gli oggetti museali come le macchine leonardiane, la mostra scardina i tradizionali confini museali. Creata per i giovani, la mostra sfida le barriere generazionali per rivolgersi a tutte le fasce d’età. Il suo linguaggio coinvolge un vasto pubblico appartenente a tutti i livelli culturali.

«Abbiamo fortemente creduto nel voler portare questo progetto così ricco, originale e innovativo nella nostra città - commenta l’assessore comunale alla cultura, Antonella Capaldo - nella quale a Leonardo Da Vinci è stata intitolata la Biblioteca comunale. Siamo sicuri che l’esposizione sarà d’ispirazione a grandi e piccini, che saprà restituire tutta la bellezza, la genialità e la complessità del pensiero, delle opere e delle scoperte di Leonardo da Vinci. Non potevamo immaginare modo migliore di proseguire questo viaggio che non mancherà di regalare altre sorprese».

Entusiasta anche il sindaco Mimmo Volpe: «Grazie al finanziamento accordato dalla Regione Campania siamo riusciti a organizzare un fitto programma di appuntamenti dedicati a Leonardo, trasversali e di grande interesse ed impatto sulla nostra comunità e non solo. A questo bisogna aggiungere l’importante opera di ristrutturazione della nostra amata biblioteca che, anche grazie a questa mostra, diventa sempre più cuore pulsante della vita culturale di Bellizzi offrendo ai cittadini, di tutte le età e di tutte le fasce sociali, un luogo di ritrovo e condivisione». La mostra è stata ideata e prodotta da Roberto Luciani, presidente di Medartec – Media Experiences con la collaborazione con eccellenze nell’ambito storico, artistico e tecnologico.

L’esibizione fornisce un’ampia spiegazione del Rinascimento italiano, uno dei più importanti periodi della storia dell’arte in assoluto e del suo protagonista: Leonardo da Vinci. La mostra è visitabile fino al 6 maggio secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 19.00. Il sabato e la domenica dalle 9.00 alle 13.00. L’ingresso è gratuito.