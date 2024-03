Bellizzi, un altro morto sui binari: il traffico ferroviario va in tilt

Ancora una morte sui binari alla stazione di Bellizzi-Montecorvino Rovella. Quello che sembra essere un gesto volontario si è verificato intorno alle 20.30 di ieri sera, nell’esatto punto in cui un giovane uomo era deceduto il 24 febbraio scorso. A dare l’allarme sono stati i macchinisti del treno partito da Paola e diretto a Salerno. A confermare la notizia, alle 20.45, anche il personale di Trenitalia che ha sospeso la circolazione sulla linea ferroviaria «per accertamenti dell'autorità giudiziaria a seguito del ritrovamento di una persona deceduta nei pressi di Montecorvino».

Stando alle prime indiscrezioni la vittima, un uomo di circa 30 anni, si sarebbe lanciata davanti al convoglio in corsa. Sembra essere stata esclusa, almeno per il momento, l’ipotesi che la salma giacesse già sui binari e che, dunque, si tratti di un gesto volontario. Le indagini sono in corso, occorrerà identificare la vittima, procedura subordinata alla ricomposizione della salma e ai riscontri con persone scomparse o che non dovessero far ritorno a casa in queste ore. Il treno è rimasto fermo per permettere all’autorità giudiziaria di effettuare tutte le verifiche del caso. Anche il recupero della salma è stato piuttosto difficoltoso perché rimasta incastrata tra i binari e un vagone. I passeggeri sono rimasti nel convoglio. Anche i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali hanno registrato ritardi.