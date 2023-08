Incendio Capo d'Orso: è corsa contro il tempo per riaprire la statale amalfitana

E' corsa contro il tempo in Costiera per riaprile la statale amalfitana 163 interrotta da ieri in territorio di Maiori per effetto del terribile incendio che ha divorato uno degli angoli più rigogliosi della zona: la pinetina compresa tra Capo d'Orso e l'abbazia di Santa Maria de Olearia.

Dalle prime luci dell'alba sono all'opera i rocciatori della ditta Cardine che stanno effettuando la bonifica dei fianchi della montagna interessata dal rogo, rimuovendo tronchi incendiati e facendo cadere il pietrame staccatosi con le fiamme.

L'interruzione, in atto dal km 39,400 al km 39,600, potrebbe essere risolta in giornata stando a quanto annunciato ieri dal presidente della conferenza dei sindaci, Fortunato Della Monica, e evitare di tenere chiusa proprio a Ferragosto l'importante arteria di collegamento tra i comuni della Costiera e il capoluogo di provincia.

In attesa della riapertura che si spera possa avvenire in giornata, si ricodano le deviazioni previste per il traffico veicolare: per chi procede in direzione di Maiori o proviene da Amalfi ed è diretto a Salerno è consigliabile il Valico di Chiunzi.