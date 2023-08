Niente Metrò del Mare per il Cilento nel fine settimana. La linea Sapri-Capri-Napoli, infatti, non viene effettuata il sabato e la domenica, tra la delusione dei turisti, che avevano immaginato una gita fuori porta. L’affidamento regionale non prevede, infatti, la linea nel weekend, e continuerà a collegare i porti di Sapri, Palinuro, Acciaroli e San Marco di Castellabate, con Capri e Napoli, fino al 25 agosto, dal lunedì al venerdì. Proprio lo scalo portuale del paese di Benvenuti al Sud, inserito solo successivamente nella linea, è al centro di una serie di polemiche perché il Metrò del Mare perché nei primi giorni non è riuscito ad effettuare l’accosto. Questo ha generato non poca delusione e rabbia tra i vacanzieri, rimasti sulla banchina senza poter salire a bordo. «Io e la mia famiglia abbiamo deciso di fare un’escursione a Capri partendo da San Marco. Acquistati 4 biglietti telefonicamente per quattro persone, perché una soluzione proposta, partiamo la mattina per la tanto desiderata gita a Capri. Arrivati al porto e pagato il parcheggio - racconta Nicola Regazzini – scopriamo con stupore da qualche passante che l’aliscafo non sarebbe mai arrivato per presunti problemi tecnici. E così infatti succede. Peccato che nessuno ci abbia avvisato per tempo, magari proponendo una soluzione alternativa come ad esempio la partenza da Acciaroli con lo stesso biglietto. Invece niente, giornata rovinata. Telefonato alla Caremar, ovviamente non sanno nulla e mi invitano a inoltrare modulo di reclamo. Grazie della collaborazione, come scoraggiare un turista, nel mio caso del nord, a trascorrere le vacanze in questa splendida regione. Delusione».

Intanto, da lunedì, dopo le ultime prove tecniche, il mezzo navale dovrebbe finalmente fare scalo anche a San Marco. A spiegare la situazione è il primo cittadino del comune cilentano, Marco Rizzo: «Inizialmente, la fermata di San Marco di Castellabate non era prevista e questo ha comportato un po’ di problemi dal punto di vista organizzativo, fermo restando che le prove tecniche hanno dato esito positivo e che il nostro porto consente l’accosto del Metrò del Mare». Ma ora bisognerà aspettare domattina per la prova del 9 perché nel fine settimana, precisamente sabato e domenica, non è garantito il collegamento marittimo Sapri-Capri-Napoli. «Non sapevamo neanche quest’aspetto poiché essendo stato inseriti successivamente non abbiamo ricevuto comunicazioni in tal senso - conclude Rizzo - Mi auguro che da lunedì però il servizio possa partire davvero e servire quindi i turisti che vogliono raggiungere altre località o viceversa raggiungere Castellabate via mare» conclude il sindaco del comune cilentano.