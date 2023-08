Incendio Maiori la statale amalfitana resta chiusa. Domani i lavori di bonifica

Resta chiusa la statale amalfitana 163 in seguito all'incendio divampato nel primo pomeriggio alle porte di Maiori. La zona è stata interdetta con l'apposizione di nww jersey e nella giornata di domani si procederà alla bonifica delle aree interessate dal rogo. Nello specifico le pinetine comprese nel tratto che va da Capo d'Orso all'abbazia di Santa Maria de Olearia.

Per arginare il rogo sono intervenuti due Canadair provenienti direttamente da Roma, che hanno effettuato fino all'imbrunire lanci mirati su diversi punti critici in cui le fiamme stavano bruciando ettari di vegetazione.

Il Presidente della Conferenza dei Sindaci della Costa d’Amalfi, Roberto Della Monica e i Sindaci di Maiori e Vietri sul Mare in una nota fanno sapere che allo stato attuale la situazione è sotto controllo ed il vasto incendio è stato domato.

Per consentire tutte le operazioni di pulizia e messa in sicurezza, la strada rimarrà chiusa al traffico fino a domani, domenica 13 agosto.

Si presume la riapertura nella mattinata di domani, compatibilmente al completamento di tutti gli interventi utili ad una riapertura al traffico in modalità di senso unico alternato.

In via emergenziale sono state incrementate le corse delle linee di trasporto via mare. Le corse del trasposto pubblico Sita provenienti da Amalfi si fermeranno a Maiori, mentre quelle provenienti da Salerno si fermeranno ad Erchie.