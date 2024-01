Una riconferma all'unanimità che premia un impegno che dura da due trienni. È quella della dirigente scolastica Adele Vairo, rieletta presidente provinciale dell'Anp (Associazione nazionale presidi e alte professionalità della scuola), il sindacato più rappresentativo della dirigenza scolastica. La designazione è avvenuta durante la recente assemblea provinciale, nel corso della quale sono stati eletti anche tre delegati casertani al congresso nazionale che si terrà a Roma ad aprile e al congresso regionale in programma a Napoli il 29 febbraio prossimo, nonché il rappresentante provinciale Anp delle Alte professionalità della scuola, Luigi Di Nuzzo, che subentra a Gabriella Marchitto che resta comunque nel direttivo provinciale. Un risultato che costituisce il segnale forte della bontà dell'attività condotta e che ha reso possibile una crescita consistente dell' Anp, moltiplicandone gli iscritti. L'associazione, che rappresenta, infatti, oggi, larghissima parte della dirigenza scolastica casertana, va attirando sempre più docenti, «convinti - come sottolineato dalla stessa preside Vairo - che i temi sindacali alla base delle rivendicazioni corrispondano alle loro concrete esigenze professionali».

APPROFONDIMENTI Santa Maria Capua Vetere: rissa della vigilia, pronto il ricorso. Il gip: gruppo con indole aggressiva Castel Volturno, il controllore chiede biglietto e il passeggero estrae una lama Melannurca, patto cucina solidale: intesa tra Consorzio e Federico II

All'assemblea, ha partecipato anche il presidente regionale Anp Campania, Francesco De Rosa, che, nel suo intervento, ha rimarcato l'importante lavoro svolto dal sodalizio casertano condotto dalla rieletta Vairo nel campo della promozione e della valorizzazione della dirigenza, delle professionalità e della scuola casertana tutta. La preside Vairo, che guida il liceo Manzoni dal 2011, frequentato da quasi duemila studenti provenienti non solo dalla città ma anche dalla provincia, si appresta, dunque, a incominciare il suo terzo triennio al vertice di Anp. «Sono enormemente grata ai colleghi che mi hanno rinnovato in maniera unanime fiducia e consenso ed al presidente De Rosa che, attraverso me, ha voluto valorizzare l'intero mondo scuola casertano di Anp, che lo rappresenta in larghissima parte - ha detto Vairo - Obiettivo del prossimo triennio è amplificare in maniera crescente la presenza del mondo scuola in tutte le sue declinazioni nella politica sindacale e regionale, continuando a lavorare per dare centralità alla territorialità del nostro sistema.

Tanto soprattutto in questo momento di crisi profonda e seria dell'intero apparato educativo e formativo, aggravato anche dalla dibattuta questione del dimensionamento: la scuola deve, perciò, cessare di essere puro ammortizzatore, ma diventare protagonista realmente e concretamente riconosciuto e considerato dal decisore politico». Tre i punti cardine dell'Anp: «L'intero sistema scuola e pubblica amministrazione - spiega la presidente - vivono un periodo di grande trasformazione e, in questo contesto, bisogna tenere conto che la dirigenza scolastica è l'unica fra le dirigenze della Pubblica amministrazione, a non aver ancora ricevuto, nonostante l'esponenziale crescita delle responsabilità, una completa perequazione. I dirigenti hanno di fronte sfide importanti, come quella di conciliare le esigenze formative degli alunni in un contesto ben oltre il 4.0 e quelle delle famiglie, spesso disorientate davanti a scenari complessi, e costantemente alla ricerca di riferimenti seri e concreti. Da qui, la necessità che la scuola ricerchi una collaborazione sinergica sia con le istituzioni altre che, appunto, con le famiglie. Intanto - conclude Vairo - continueremo a batterci per il riconoscimento di una carriera intermedia fra dirigenza e docenza e per una formazione di qualità che sia al passo con i tempi».