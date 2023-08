Salerno, vive in un garage in stato di totale abbandono: soccorso dai vigili urbani

La polizia municipale di Salerno ha soccorso un uomo che viveva in un garage in stato di abbandono. L'intervento è stato effettuato dagli agenti lo scorso martedì, in via Salvatore Calenda. Giunti sul posto, i vigili urbani hanno trovato una persona che dormiva seminuda per terra, versando in stato di totale trascuratezza dal punto di vista igienico-sanitario. Gli operanti hanno allertato i servizi sociali, i vigili del Fuoco e il Cim. Al cittadino è stato praticato il trattamento sanitario obbligatorio e le cure del caso. Inoltre sono stati rintracciati ed avvertiti di quanto avvenuto i parenti dell'uomo.

«Ho appreso questa notizia direttamente dai cittadini che avevano assistito all'episodio e hanno sentito il bisogno di complimentarsi con gli appartenenti alla polizia municipale per il livello di umanità e professionalità dimostrato», ha dichiarato Angelo Rispoli, segretario provinciale Csa. «Nel contempo hanno espresso la loro solidarietà alle iniziative che come sindacato stiamo portando avanti per avere una polizia municipale più numerosa ed attrezzata per meglio essere al servizio della città». «Gli agenti - ha proseguito Rispoli - sono stati oggettivamente all'altezza della situazione ed hanno permesso forse di evitare che una persona ormai abbandonata a sé stessa ed in pieno degrado riportasse conseguenze più gravi per la propria incolumità fisica.