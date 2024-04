Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli hanno fermato un uomo appiedato in via San Giacomo trovato in possesso di una busta con 10 confezioni contenenti complessivamente 1.100 grammi di marijuana, un pezzetto di 10 grammi di hashish e 200 euro in banconote di diverso taglio rinvenute accartocciate nelle tasche dei pantaloni.

Il giovane, 27 anni, residente a Formia, è stato arrestato per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.