«La situazione è sfuggita al controllo e bisogna fare qualcosa». E poco dopo: «tutti i protagonisti dei fatti di cronaca nera di questi giorni sono giovanissimi». Nelle parole della premier Meloni in conferenza stampa riecheggia la visita di Caivano di settimana scorsa ma anche altri casi di cronaca.



La premier, nel presentare il Dl Caivano, parla di misure «non solo repressive, ma anche preventive». Tra le novità, scompare la multa da 30 euro per i genitori che non mandano i figli alla scuola dell’obbligo, sostituita da una pena fino a due anni di carcere. E poi il Daspo urbano (Dacur) per allontanare da alcune zone delle città «anche i 14enni», afferma Piantedosi, che aggiunge: «C’è quindi un inasprimento delle pene per porto d’arma bianca, come i coltelli da cucina, ad esempio». A Caivano, arriverà un commissario straordinario, Bruno Ciciliano.

Per la premier Meloni, tutelando eccessivamente i minori dalle conseguenze penali, si rischia di renderli manovalanza della criminalità organizzata. «Siamo arrivati al paradosso che per non penalizzarli li abbiamo esposti di più ai rischi. I criminali si sono fatti scudo dei minori e a questo vogliamo porre in freno».