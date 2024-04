I militari del nucleo carabinieri forestale di Casamicciola, del raggruppamento Cites - S.o.a.r.d.a.(Sezione operativa antibracconaggio e reati in danno degli animali) di Roma, unitamente alle unita' cinofile antiveleno ed antibracconaggio del nucleo carabinieri forestale di Frosolone (Is), hanno arrestaro un 61 enne di Forio d'Ischia, sorpreso ad esercitare l'attività venatoria in periodo di divieto generale.

L'uomo, alla vista dei militari, ha minacciato uno di loro, venendo però disarmato. I miltari hanno proceduto, inoltre, alla perquisizione domiciliare rinvenendo alcune carcasse di uccelli appartenenti a specie protette congelate, oltre che 36 munizioni che sono state sequestrate. L'uomo è stato condotto agli arresti domiciliari.