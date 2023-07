«Salutami papà». La frase del fratello di Antonio Bardellino a uno dei nipoti a Santo Domingo - intercettata durante una telefonata - ha fatto alzare le antenne della Dda di Napoli. Chi sarebbe il papà di quei nipoti se non Antonio Bardellino, fondatore del clan dei Casalesi? La sentenza Spartacus I, in verità, ha certificato la morte di Bardellino per mano di Mario Iovine. L’uccisione dei nipoti - Paride e Antonio Salzillo (quest’ultima 20 anni dopo) - e il pentimento di Luigi Basile o’marsigliese, non lasciarono dubbi ai giudici del maxi-processo: Bardellino sarebbe stato ammazzato il 26 maggio 1988 a Búzios, in Brasile.

Fatto sta che dall’altra parte del telefono, uno dei figli di Rita De Vita e di Bardellino, a quella telefonata dello zio avrebbe risposto con un “sì”. E così, la frase è stata inserita nell’inchiesta della Procura Antimafia di Napoli che è sulle tracce di una nuova alleanza fra camorristi della vecchia sponda Casalese e i nipoti del “boss dei due mondi”.

Fra gli indagati per associazione mafiosa nel fascicolo del pm della Dda, Vincenzo Ranieri, ci sarebbero un figlio adottato del boss e un nipote: Callisto e Gustavo Bardellino, ma anche Romolo Corvino e Vincenzo Di Caterino. Da loro, riparte il filone dell’inchiesta che si ricollega al ferimento di Gustavo Bardellino avvenuto il 15 febbraio del 2022 a Formia. Mercoledì, c’è stata la perquisizione delle abitazioni dei familiari di Bardellino a Formia, a San Cipriano e a Casal di Principe: è stato ritrovato un bunker alto 170 centimetri in un appartamento del Villaggio del Sole a Formia, parco una volta di proprietà di Aldo Ferrucci, ex proprietario della discoteca Seven Up. Si pensa che possa essere il covo dove Bardellino si sarebbe nascosto durante viaggi in Italia.