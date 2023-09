La villa della famiglia Bardellino sotto assedio. Lo scopo è quello di cercare e trovare tracce biologiche di Antonio Bardellino, fondatore del clan dei Casalesi da comparare con delle prove nelle mani degli investigatori, sulle tracce del boss "dei due mondi" che potrebbe essere ancora vivo. Ieri mattina c'è stato un nuovo blitz della Dia di Napoli a Formia con la squadra scientifica della polizia di Roma, i Ros, i carabinieri del comando provinciale di Latina, la squadra mobile di Latina e il commissariato di Gaeta nella villetta di via dei Pino, al civico 7 della città del Sud Pontino, all'interno del Villaggio del Sole, in località Acquatraversa. Qui, il 26 luglio, è stato trovato un bunker riconducibile a Bardellino, l'inventore di un braccio armato mafioso anche nel Casertano a cavallo fra gli anni 70 e 80.

Sì, perchè grazie a un'indagine della Procura di Napoli, negli ultimi mesi si è aperto uno spiraglio sull'ipotesi del boss vivo e vegeto, nonostante ci sia già una sentenza della corte di Cassazione - la sentenza Spartacus I - che ne certitifichi (dal punto di vista giudiziario) la morte per mano di Mario Iovine a Buzios, in Brasile. Il motivo dell'irruzione ha un motivo: una prova scientifica da confrontare che andava però verificata. Si procede a piccoli passi. Dove c'è un nucleo di familiari del boss, lì c'è ancora qualcosa da scoprire, ma per ora ciò che è stato trovato non è stato reso noto. Ma cosa ha fatto riaprire le indagini sulla ricerca del vecchio ras? Giuseppe Favoccia è il nome di colui che ha riacceso la scintilla dell'indagine, percorsa dalla Procura di Napoli, di un Antonio Bardellino ancora in vita.

Ascoltato il 4 agosto del 2015, raccontò alla Digos di aver incontrato il capoclan «allo scalo aeroportuale di New York» nel 2010 dove aveva accompagnato la figlia di Ernesto Bardellino. Il 7 agosto 2015, sempre Favoccia disse che il mafioso era vivo e che cinque anni prima era tornato a San Cipriano d'Aversa per il matrimonio di uno dei suoi figli. Nel 2017, poi, Bardellino si sarebbe spostato in Paraguay dove aveva interessi in società ittiche, nuove versioni della Bras Fish. Gli investigatori avrebbero, poi, accertato che Giuseppe Favoccia nel 2010 aveva effettivamente fatto un viaggio a New York. Queste circostanze, hanno indotto - pare - il pubblico ministero della Dda di Napoli, Vincenzo Ranieri, a scrivere: «Appare di tutta evidenza che l'eventuale esistenza in vita dello stesso potrebbe rappresentare un elemento di sicura rilevanza in ordine ai rapporti tra la famiglia Bardellino e il clan».

La verità è che la polizia scientifica ieri ha prelevato dei campioni, sui quali vige il più stretto riserbo. Gli investigatori hanno iniziato i loro accertamenti sin dall'ingresso del villino. Ad accoglierli c'era A. T., nipote dell'attuale proprietario dell'immobile, l'81enne italo americano Vito Iacopino, denunciato per favoreggiamento. Gli investigatori sono poi entrati anche oltre il cancello dell'entrata, presumibilmente per effettuare ulteriori sopralluoghi sul luogo dove è stato ritrovato il bunker che gli inquirenti ritengono possa aver ospitato Bardellino. Sul posto si è precipitato il legale difensore di Gustavo Bardellino, il 43enne nipote del fondatore del cartello criminale, scampato a un agguato il 15 febbraio 2022. La presenza potrebbe riferirsi al fatto che Iacopino sia persona vicina ai Bardellino, che risulta indagato per favoreggiamento. Indagata è anche Antonietta Bardellino, altra nipote del camorrista. Da questi nomi iscritti nel registro degli indagati si riparte, ma su prove scientifiche, adesso.