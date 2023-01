Alta Irpinia, 20 ore senza corrente a causa della neve

Oltre venti ore senza energia elettrica. Odissea per decine di cittadini dell'Alta Irpinia.

I problemi maggiori nella zona di Ponteromito, dove è stato necessario l'utilizzo di un generatore per mitigare il pesante disagio. A causare il problema le abbondanti nevicate che hanno interessato la provincia di Avellino.

Sempre a causa del maltempo è saltata la conduttura principale dell'acqua a San Potito Ultra. Rubinetti a secco in vari comuni per l'intera giornata. Proteste da parte dei cittadini e per i titolari delle attività commerciali.