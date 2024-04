Napoli, fontana di via Argine senza cura: dimenticata nella melma dopo il restyling

Destino segnato per la fontana di Ponticelli. A meno di un anno dall'importante restyling l'opera d'arte contemporanea firmata dall'artista francese Daniel Buren è nuovamente in pessime condizioni. I colori dei cerchi, riflessi nell'edificio adiacente che accoglie gli uffici dell'azienda idrica napoletana, sono ormai sbiaditi per la mancanza di cura.

Quello della fontana di via Argine è un trascorso particolare. Spenta per anni e recuperata parzialmente soltanto in vista delle Universiadi del 2019, che vedevano uno dei cuori pulsanti il vicino PalaVesuvio, è stata dimenticata per altri quattro anni. Fino ad aprile di un anno fa, appunto, quando il Comune si è attivato per un ambizioso intervento di recupero e restyling visto il passaggio del Giro d'Italia.

Spenta pochi giorni dopo il passaggio dei ciclisti dell'importante manifestazione sportiva, è stata riattivata dopo le polemiche e l'attenzione mediatica.

Ma da allora nessuno ha assicurato pulizia e manutenzione all’opera incastrata nell’ampia rotatoria con via Malibran e via Napolitano.

La vasca, infatti, nonostante il flusso continuo di acqua, è ricoperta dalla melma ed è aggredita anche da polvere, smog e pioggia. Evidenti, anche a diversi metri di distanza, numerose incrostazioni e un colore scuro delle superfici sporche e usurate. Un vero e proprio schiaffo al decoro del popoloso quartiere di Napoli Est che già affronta quotidianamente importanti situazioni di degrado.